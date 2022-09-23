Эстония призывает резервистов на дополнительные сборы

По предложению командующего Силами обороны Эстонии из запаса вызывается личный состав 11-го пехотного батальона, 16-го батальона ПВО, а также резервисты и кайтселийтчики Северо-Восточного округа территориальной обороны (тактический номер 42).

В общей сложности на учения вызывается 2861 резервист и доброволец Кайтселийта, им предписывается незамедлительно прибыть в указанные в повестке места сбора.

В ходе мобилизационных учений Okas 2022 отрабатывается дееспособность управленческой цепочки на этапах от решения на уровне правительства и до сбора резервистов сил быстрого реагирования. Сборы пройдут с 22 по 28 сентября включительно.

Подобные сборы проводятся ежегодно в целях боевой выучки после соответствующего решения правительства - они являются неожиданностью для резервистов. Модель государственной обороны опирается на вооруженный резерв, который должен быть готов реагировать на события и участвовать в учениях в любое время. Непосредственная угроза Эстонии отсутствует.

Успешность учений зависит от понимающего отношения работодателей и поддержки резервистов близкими.

Силы обороны проводят регулярно не только срочные учения, но и большие и малые сборы с длительным периодом уведомления (120 дней) вроде Siil ("Еж") и Kevadtorm ("Весенний шторм").