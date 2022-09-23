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Эстония призывает резервистов на дополнительные сборы

BNS
Эстония призывает резервистов на дополнительные сборы
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Дополнительные учебные сборы. Фото иллюстративное.
Дополнительные учебные сборы. Фото иллюстративное. Фото: Eero Vabamägi/Postimees

Правительство Эстонии в четверг, 22 сентября, решило призвать 2861 резервиста и члена Кайтселийта (Союз обороны Эстонии) на дополнительные учебные сборы Okas 2022 ("Шип-2022").

По предложению командующего Силами обороны Эстонии из запаса вызывается личный состав 11-го пехотного батальона, 16-го батальона ПВО, а также резервисты и кайтселийтчики Северо-Восточного округа территориальной обороны (тактический номер 42).

В общей сложности на учения вызывается 2861 резервист и доброволец Кайтселийта, им предписывается незамедлительно прибыть в указанные в повестке места сбора.

В ходе мобилизационных учений Okas 2022 отрабатывается дееспособность управленческой цепочки на этапах от решения на уровне правительства и до сбора резервистов сил быстрого реагирования. Сборы пройдут с 22 по 28 сентября включительно.

Подобные сборы проводятся ежегодно в целях боевой выучки после соответствующего решения правительства - они являются неожиданностью для резервистов. Модель государственной обороны опирается на вооруженный резерв, который должен быть готов реагировать на события и участвовать в учениях в любое время. Непосредственная угроза Эстонии отсутствует.

Успешность учений зависит от понимающего отношения работодателей и поддержки резервистов близкими.

Силы обороны проводят регулярно не только срочные учения, но и большие и малые сборы с длительным периодом уведомления (120 дней) вроде Siil ("Еж") и Kevadtorm ("Весенний шторм").

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