Российская телеведущая Татьяна Лазарева рассказала о своем финансовом положении в интервью YouTube-шоу "Нормальные люди", пишет Limon.ee.
Лазарева назвала необходимую сумму для жизни за границей
Татьяна Лазарева отметила, что никогда не считала деньги и тратила сколько нужно. По ее словам, даже когда после начала военных действий в Украине у нее "рухнула вся жизнь", она была способна заработать себе сколько необходимо.
"Когда у меня заканчиваются деньги, я иду и зарабатывают их. Они не откуда-то появляются. Сегодня я помогаю, завтра мне помогут. Я совершенно не боюсь остаться без денег. Сколько мне сейчас надо? Дети, слава богу, уже выросли. Я свои 500 евро в месяц всегда буду зарабатывать. Даже тысячу", - сказала телеведущая.
Напомним, начало войны экс-участница коллектива "О.С.П." встретила в самом неподходящем для этого месте - Киеве. При этом ее дочь осталась в Великобритании, где живет и учится.
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