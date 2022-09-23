Лазарева назвала необходимую сумму для жизни за границей

"Когда у меня заканчиваются деньги, я иду и зарабатывают их. Они не откуда-то появляются. Сегодня я помогаю, завтра мне помогут. Я совершенно не боюсь остаться без денег. Сколько мне сейчас надо? Дети, слава богу, уже выросли. Я свои 500 евро в месяц всегда буду зарабатывать. Даже тысячу", - сказала телеведущая.