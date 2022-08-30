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Видео ⟩ Татьяна Лазарева в гостях у RUS TVNET: "У нас самих есть кого и что сносить"

Андрей Тимофеев rus.tvnet.lv
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Татьяна Лазарева в гостях у RUS TVNET: "У нас самих есть кого и что сносить"
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Сверкающая улыбкой и оптимизмом Татьяна Лазарева появилась в редакции RUS TVNET на следующий день после демонтажа стелы в парке Победы. "Я знала, что будет этот вопрос, - признается она. - Но я человек эмоциональный, мне, чтобы как-то ответить, нужно погрузиться в тему. Я считаю, что это дело только вашей страны. Если вы считаете, что это правильно - ваш выбор".

На вопрос о том, как к демонтажу могут отнестись российские оппозиционеры, Татьяна отвечает практически фразеологизмом: "Послушайте, российской оппозиции есть чем заняться, помимо сноса памятников в Латвии. У нас у самих есть кого и что сносить".

Татьяна приехала в Латвию по приглашению телеканала "Дождь". 24 августа - в День независимости Украины и шесть месяцев с начала войны - для участия в марафоне. "Они так же, как и я, считают, что эта тема не должна уходить с повестки, не должна становиться нормой".

Узнав, что RUS TVNET - первое латвийское СМИ, заблокированное на территории России после начала войны, Татьяна почтительно кивает: "О, коллеги".

Татьяна Лазарева в редакции RUS TVNET
Татьяна Лазарева в редакции RUS TVNET Фото: Jānis Škapars

Начало войны экс-участница коллектива "О.С.П." встретила в самом неподходящем для этого месте - Киеве. При этом ее дочь осталась в Великобритании, где живет и учится. "К ней моментально приставили психотерапевта, разрешили пользоваться телефоном, что, в общем, запрещено, - рассказала Татьяна. - Ей разрешили в любой момент, даже на уроке, вставать, звонить, связываться со мной или с близкими. У нее в классе была девочка из Украины, и они за ней тоже как бы наблюдали.

Но поскольку они с этой украинской девочкой сразу стали вдвоем, обнявшись, реветь - стало понятно, что никаких проблем не будет".

Прокомментировала Лазарева и то, возможно ли сейчас - спустя полгода военных действий, когда десятки тысяч погибших, ядерный шантаж и прочее - повторять мантру про "особую судьбу" России и русских. "Я не являюсь сторонницей теории, что у России какой-то особый путь. Это тот же путь, что у Европы, просто медленнее. И это путь осознания себя. [...] Государство - это живой организм, который проходит или не проходит через какие-то ошибки, которые всегда ведут к опыту. Несколько раз повторенная ошибка превращается в опыт. [...]

Еще есть общественная дискуссия про то, что [в России] нужна большая кровь. Гражданская война, чтобы уже наконец-то повзрослеть через боль.

Вообще взросление и понимание каких-то важных вещей часто происходит через боль. Об этом, конечно, страшно говорить и не хочется даже вслух произносить".

Главной же причиной "отставания" России телеведущая назвала большие размеры России и рассказала об этом так: "Когда мы выходили на Болотную площадь в 2011 году, нам много писали с окраин России: "Чего вы там вышли в Москве, чего вы с жиру беситесь? Революция норковых шуб. Одумайтесь!". А когда начались протесты в Хабаровске, начали писать: "Почему вы нас не поддерживаете? Мы же вышли, вы чего там в Москве, нам нужна ваша помощь!". У нас страна большая, и от Москвы до окраин - это очень-очень много. Москва и Питер представляют такую передовую. И вот до Хабаровска это дошло только спустя десять лет после Болотной".

Татьяна Лазарева в редакции RUS TVNET
Татьяна Лазарева в редакции RUS TVNET Фото: Jānis Škapars/TVNET

А вообще один из последних инфоповодов о Татьяне Лазаревой - очередной виток ее виртуальной войны с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым - тот недавно назвал актрису "тяжело пьющей и некрасиво стареющей", она же ответила ему в стихах, подражая детской поэтессе Агнии Барто. "Я любитель таких форм. Для меня это еще и некая такая небольшая миссия - показывать людям пример и возможности.

Вот так просто проглотить и сидеть? Мы уже столько всего проглотили, за что нас сейчас коллективно обвиняют. Я решила, что, в общем-то, можно и дать обратно пощечину.

Надо давать отпор".

Подробнее на эту и другие темы - в видеоинтервью Татьяны Лазаревой RUS TVNET.

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