Видео ⟩ Татьяна Лазарева в гостях у RUS TVNET: "У нас самих есть кого и что сносить"

Прокомментировала Лазарева и то, возможно ли сейчас - спустя полгода военных действий, когда десятки тысяч погибших, ядерный шантаж и прочее - повторять мантру про "особую судьбу" России и русских. "Я не являюсь сторонницей теории, что у России какой-то особый путь. Это тот же путь, что у Европы, просто медленнее. И это путь осознания себя. [...] Государство - это живой организм, который проходит или не проходит через какие-то ошибки, которые всегда ведут к опыту. Несколько раз повторенная ошибка превращается в опыт. [...]

Главной же причиной "отставания" России телеведущая назвала большие размеры России и рассказала об этом так: "Когда мы выходили на Болотную площадь в 2011 году, нам много писали с окраин России: "Чего вы там вышли в Москве, чего вы с жиру беситесь? Революция норковых шуб. Одумайтесь!". А когда начались протесты в Хабаровске, начали писать: "Почему вы нас не поддерживаете? Мы же вышли, вы чего там в Москве, нам нужна ваша помощь!". У нас страна большая, и от Москвы до окраин - это очень-очень много. Москва и Питер представляют такую передовую. И вот до Хабаровска это дошло только спустя десять лет после Болотной".