Видео ⟩ Татьяна Лазарева в гостях у RUS TVNET: "У нас самих есть кого и что сносить"

Сверкающая улыбкой и оптимизмом Татьяна Лазарева появилась в редакции RUS TVNET на следующий день после демонтажа стелы в парке Победы. "Я знала, что будет этот вопрос, - признается она. - Но я человек эмоциональный, мне, чтобы как-то ответить, нужно погрузиться в тему. Я считаю, что это дело только вашей страны. Если вы считаете, что это правильно - ваш выбор".
На вопрос о том, как к демонтажу могут отнестись российские оппозиционеры, Татьяна отвечает практически фразеологизмом: "Послушайте, российской оппозиции есть чем заняться, помимо сноса памятников в Латвии. У нас у самих есть кого и что сносить".