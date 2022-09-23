В субботу Эстония из-за РФ могла остаться без электричества. Сейчас, кажется, опасность миновала

В телеобращении в четверг вечером премьер-министр Кая Каллас заявила, что Эстония должна быть готова к перебоям в подаче электроэнергии, поскольку у России есть план протестировать отключение Калининграда от полосы частот электроснабжения России и Беларуси. В интервью Raadio 2 утром в пятницу премьер-министр сообщила, что Россия объявила об отмене разделительного испытания. При этом Каллас не исключила, что это может произойти и в другое время.

Elering, сетевой оператор, отвечающий за безопасность электроснабжения в Эстонии, подтвердил в пятницу утром, что он готов вместе с другими операторами балтийской энергосистемы при необходимости синхронизировать балтийские страны с электроэнергетической системой континентальной Европы.

По словам председателя правления Elering Таави Вескимяги, страны Балтии годами готовились к выходу из энергосистемы России и Беларуси.

В субботу Россия планировала попытаться отключить Калининград от российской и белорусской энергосистемы. В настоящее время в нее также входят страны Балтии. Испытания должны были пройти 24 сентября в течение 14 часов.

Проверка изолированной работы системы ЛЭП в Калининграде, запланированная ранее на конец июня этого года, также была отменена.

Пока в Калининграде проведено три испытания изолированной работы: первое состоялось в 2019 году и длилось 72 часа, в 2020 и 2021 годах - по 8 часов.