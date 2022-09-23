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Видео ⟩ В Риге полицейские спасли мужчину, спрыгнувшего в Даугаву с Каменного моста

rus.tvnet.lv
В Риге полицейские спасли мужчину, спрыгнувшего в Даугаву с Каменного моста
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Фото: Rīgas Pašvaldības policija

В четверг, 22 сентября, около 13:20 сотрудники Департамента водной безопасности и гражданской защиты Рижской муниципальной полиции получили информацию о том, что некий человек в Риге прыгнул с Каменного моста в Даугаву. Правоохранители на лодке немедленно отправились на место происшествия.

 Видео: Спасение спрыгнувшего в Даугаву мужчины

Приблизившись к мосту, спасатели заметили в воде человека.

Отреагировав на ситуацию, мужчину втянули в лодку и доставили на берег, где его и стражей порядка встретила бригада скорой медицинской помощи.

Врачи приняли решение о госпитализации пострадавшего.

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