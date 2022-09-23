В четверг, 22 сентября, около 13:20 сотрудники Департамента водной безопасности и гражданской защиты Рижской муниципальной полиции получили информацию о том, что некий человек в Риге прыгнул с Каменного моста в Даугаву. Правоохранители на лодке немедленно отправились на место происшествия.
Видео ⟩ В Риге полицейские спасли мужчину, спрыгнувшего в Даугаву с Каменного моста
В Риге полицейские спасли мужчину, спрыгнувшего в Даугаву с Каменного моста
Видео: Спасение спрыгнувшего в Даугаву мужчины
Приблизившись к мосту, спасатели заметили в воде человека.
Отреагировав на ситуацию, мужчину втянули в лодку и доставили на берег, где его и стражей порядка встретила бригада скорой медицинской помощи.
Врачи приняли решение о госпитализации пострадавшего.
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