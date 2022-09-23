Видео ⟩ В Риге полицейские спасли мужчину, спрыгнувшего в Даугаву с Каменного моста

В четверг, 22 сентября, около 13:20 сотрудники Департамента водной безопасности и гражданской защиты Рижской муниципальной полиции получили информацию о том, что некий человек в Риге прыгнул с Каменного моста в Даугаву. Правоохранители на лодке немедленно отправились на место происшествия.