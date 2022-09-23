Умер режиссер Владимир Краснопольский - соавтор сериала "Тени исчезают в полдень"

Известно, что Владимир Краснопольский родился в Свердловске в 1933 году. В 1955 году он окончил историко-филологический факультет Уральского университета, а в 1963-м режиссерский факультет ВГИКа. После работал на Свердловской киностудии и "Мосфильме".

С 1963 по 2015 год все режиссерские и сценарные работы Краснопольского были выполнены совместно с его троюродным братом Валерием Усковым. Вместе они сняли такие фильмы и телевизионные сериалы как "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Таежный десант", "Отец и сын", "Соучастие в убийстве", "Ермак", "Две судьбы", "Сыщик без лицензии", "Под небом Вероны", "Вольф Мессинг: Видевший сквозь время" и другие.