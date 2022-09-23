Видео ⟩ Украина: РФ ударила по Одессе при помощи дронов из Ирана

По данным украинских военных, погиб один гражданский, два беспилотных аппарата со взрывчаткой разрушили административное здание в припортовой зоне.

Кроме того, один дрон Shahed-136 был сбит над морем силами противовоздушной обороны.

Как заявляет Киев, Россия получила от Ирана боевые дроны-камикадзе Shahed-136, которые были переименованы в "Герань-2".