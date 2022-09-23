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Видео ⟩ Украина: РФ ударила по Одессе при помощи дронов из Ирана

rus.tvnet.lv
Украина: РФ ударила по Одессе при помощи дронов из Ирана
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Часть дрона Shahed-136
Часть дрона Shahed-136 Фото: UKRAINIAN ARMED FORCES/via REUTERS

Оперативное командование украинской армии "Юг" заявило, что российская армия нанесла удар по Одессе с применением дронов-камикадзе, которые прилетели к городу со стороны моря, пишет Русская служба BBC.

По данным украинских военных, погиб один гражданский, два беспилотных аппарата со взрывчаткой разрушили административное здание в припортовой зоне.

Кроме того, один дрон Shahed-136 был сбит над морем силами противовоздушной обороны.

Как заявляет Киев, Россия получила от Ирана боевые дроны-камикадзе Shahed-136, которые были переименованы в "Герань-2".

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