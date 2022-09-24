Из-за войны в Украине Бюро по защите Сатверсме нужно 460 тысяч евро

Подробных разъяснений о необходимости дополнительного финансирования Минюст не предоставляет, так как Бюро по защите Сатверсме является одной из трех спецслужб, вопросы финансирования которых не подлежат огласке.

В июле правительство уже одобрило выделение 432 678 евро Службе государственной безопасности для покрытия расходов из-за возросшей интенсивности работы и нагрузки на сотрудников в связи с вторжением России в Украину.

Бюро по защите Сатверсме занимается разведкой, контрразведкой и защитой государственной тайны.