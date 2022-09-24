Опрос: пятая часть латвийцев все еще носит маски в местах, где невозможно дистанцироваться

В местах, где невозможно держаться на безопасном расстоянии друг от друга, 22% опрошенных носят маски, например, в переполненном общественном транспорте, магазинах и других местах, где много людей.

В то же время 76% респондентов в местах, где нет возможности держаться на расстоянии друг от друга, масок не носят, а еще 2% не могли дать конкретного ответа.

Женщины чаще надевают маски в местах, где нет возможности держаться на безопасном расстоянии. Так поступают 23% женщин, тогда как среди мужчин таких 20%.

При этом 75% женщин и 78% мужчин не носят маски в подобных ситуациях, а еще 2% женщин и 3% мужчин не смогли высказать определенного мнения по этому вопросу.

Люди старшего возраста также чаще носят маски для лица - среди людей в возрасте 55-74 лет масками пользуются 33%.

Среди латышей надевают маски в местах, где не могут держаться на безопасном расстоянии, 22% участников опроса, а среди русскоговорящих - 20%.

Что касается уровня образования, то люди с высшим образованием чаще надевают маски в местах, где не могут держаться на безопасном расстоянии от других, - 22%, а среди респондентов со средним образованием таких 16%.

При этом 76% респондентов с высшим образованием и 84% респондентов со средним образованием не носят маски в таких ситуациях.

Опрос проводился в сотрудничестве с компанией Gemius, в нем приняли участие 1518 респондентов.