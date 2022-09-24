Война в Украине: что такое тактическое ядерное оружие и может ли Россия его применить?

Совсем недавно он заявил, имея в виду ядерное оружие: "При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф".

Еще один носитель тактического ядерного оружия - бомбардировщик Су-24 Фото: BBC

Россия планирует аннексировать оккупированные ею регионы на юге и востоке Украины. Для этого там проводятся фиктивные, абсолютно нелигитимные "референдумы", по итогам которых Кремль, вероятно, объявит о присоединении этих территорий к России. В связи с этим президент Путин и заявляет, что готов защищать "территориальную целостность" страны (в том числе незаконно присоединенных украинских регионов) "всеми средствами".

Американская разведка видит в таких действиях признак того, что Путин скорее пытается угрозами заставить Запад перестать помогать Украине вернуть свои земли, а не планирует развязать ядерную войну.

Другие же опасаются, что у России, если она потерпит дальнейшие неудачи на поле боя, может возникнуть соблазн использовать маломощное тактическое оружие в Украине для того, чтобы "изменить правила игры", выйти из тупика или избежать итогового поражения.

Джеймс Актон, эксперт по ядерной энергии из американского Фонда Карнеги, говорит: "У меня есть все основания беспокоиться по поводу того, что в таких обстоятельствах Путин может применить ядерное оружие - скорее всего, на территории Украины, чтобы запугать всех и добиться своего. Но мы еще не дошли до этой точки".