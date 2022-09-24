Девочка-подросток в Риге, Золитуде, вышла из автобуса и решила перебежать через улицу. Пешеходный переход находится более чем в ста метрах от остановки и им почти никто не пользуется. Девочку сбила машина, и сейчас подростку предстоит реабилитация, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ "Все лицо было в крови": В Золитуде сбили 12-летнюю девочку, которая перебегала дорогу
Около в 17:30 Виктор сидел в своей машине перед многоквартирным домом на улице Ростокас, пока его внимание не привлекло то, что происходило на дороге. Автобус остановился на остановке, из него вышла 12-летняя девочка. Виктор заметил, что школьница начала перебегать дорогу несмотря на при приближении машины.
Удар был достаточно сильным, и девочка отлетела и упала на асфальт в нескольких метрах. Жители соседнего дома наблюдали за происходящим через окно. Водитель автомобиля не раздумывая вызвал медиков.
Виктор заметил, что жертва двигается и отвечает на вопросы окружающих. Он сказал, что: "У нее все лицо было в крови. Похоже, она сначала ударилась о капот, а потом об асфальт".
Врачи сообщают, что жизни школьницы ничего не угрожает. Имеются травмы нескольких частей тела, они несерьезные, но требуется дополнительное обследование. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение в стабильном состоянии.
Видео: Сюжет Degpunktā на латышском языке
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