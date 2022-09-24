Видео ⟩ "Все лицо было в крови": В Золитуде сбили 12-летнюю девочку, которая перебегала дорогу

Около в 17:30 Виктор сидел в своей машине перед многоквартирным домом на улице Ростокас, пока его внимание не привлекло то, что происходило на дороге. Автобус остановился на остановке, из него вышла 12-летняя девочка. Виктор заметил, что школьница начала перебегать дорогу несмотря на при приближении машины.

Удар был достаточно сильным, и девочка отлетела и упала на асфальт в нескольких метрах. Жители соседнего дома наблюдали за происходящим через окно. Водитель автомобиля не раздумывая вызвал медиков.

Виктор заметил, что жертва двигается и отвечает на вопросы окружающих. Он сказал, что: "У нее все лицо было в крови. Похоже, она сначала ударилась о капот, а потом об асфальт".

Врачи сообщают, что жизни школьницы ничего не угрожает. Имеются травмы нескольких частей тела, они несерьезные, но требуется дополнительное обследование. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение в стабильном состоянии.

Видео: Сюжет Degpunktā на латышском языке