Сейм ждет ремонт. Выбрано здание, куда переедут депутаты

Стены здания Сейма в трещинах как снаружи, так и внутри. Во многих местах закрашены щели, в некоторые кабинеты и коридоры вход запрещен. Согласно проведенным обследованиям, 80% канализационных сетей находятся на грани разрушения.

"Это главное здание страны, с которого начинается Латвия. Столетие пережито, теперь надо думать, как восстановить этот дом вместе со всей Латвией", - сказала депутат Сейма Дагмара Бейтнере-Ле Галла.

В сотрудничестве с Valsts nekustamajiem īpašumiem после долгих поисков было найдено здание, в котором временно разместится парламент. Это бывшее здание VID, которое находится рядом с Сеймом на улице Смилшу. Оно также нуждается в ремонте. Главное, это перестроить зал, где одновременно смогут работать 100 депутатов.

"Планируется, что работы на улице Екаба начнутся в 2025 году. Логично, что мы должны сделать это в ближайшие несколько лет", — сказала Елена Гаврилова, член правления NĪA.

Реконструкция здания Сейма станет крупнейшей по масштабу со времен восстановления независимости.

Видео: Сюжет программы Panorāma на латышском языке