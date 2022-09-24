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Сейм ждет ремонт. Выбрано здание, куда переедут депутаты

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Сейм ждет ремонт. Выбрано здание, куда переедут депутаты
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Здание Сейма Латвии
Здание Сейма Латвии Фото: Ieva Čīka/LETA

Выбрано здание, в которое переедут депутаты во время ремонта здания Сейма. Поскольку бывший дом Службы государственных доходов (VID) в Старой Риге также нуждается в ремонте, чтобы приспособить его к нуждам парламентариев, то переезд состоится в ближайшие годы, сообщает программа LTV Panorāma.

Стены здания Сейма в трещинах как снаружи, так и внутри. Во многих местах закрашены щели, в некоторые кабинеты и коридоры вход запрещен. Согласно проведенным обследованиям, 80% канализационных сетей находятся на грани разрушения.

"Это главное здание страны, с которого начинается Латвия. Столетие пережито, теперь надо думать, как восстановить этот дом вместе со всей Латвией", - сказала депутат Сейма Дагмара Бейтнере-Ле Галла.

В сотрудничестве с Valsts nekustamajiem īpašumiem после долгих поисков было найдено здание, в котором временно разместится парламент. Это бывшее здание VID, которое находится рядом с Сеймом на улице Смилшу. Оно также нуждается в ремонте. Главное, это перестроить зал, где одновременно смогут работать 100 депутатов.

"Планируется, что работы на улице Екаба начнутся в 2025 году. Логично, что мы должны сделать это в ближайшие несколько лет", — сказала Елена Гаврилова, член правления NĪA.

Реконструкция здания Сейма станет крупнейшей по масштабу со времен восстановления независимости.

Видео: Сюжет программы Panorāma на латышском языке

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