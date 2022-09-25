Фото ⟩ Съемки клипа и предложение на сцене: Моргенштерн мощно раскачал Ригу

В субботу, 24 сентября, в Риге, на сцене Wondersala с долгожданным концертом выступил рэпер Моргенштерн. Скажем лишь одно - это было мощно!
Концерт артиста ранее несколько раз откладывался из-за пандемии и наконец рижане дождались выступления рэпера.
Еще до начала концерта у входа на площадку начали образовываться большие очереди. Создалось впечатление, что на концерт приехала вся Рига.
Зрители с восторгом и криками встретили Моргенштерна, который был удивлен количеством собравшихся людей: "У меня так долго не было концертов, а сегодня здесь все население города, да?".
"Я думал меня уже все забыли", - добавил он.
Во время концерта он неоднократно повторял, что в зале собралось около 5 тысяч человек (точных данных о количестве людей нет).
Артист вел концерт в привычной для себя манере: постоянно использовал нецензурную лексику, курил на сцене и призывал зрителей создавать круги и начинать "слэмиться".
"Какой концерт без крови?"- сказал он.
Стоит отметить, что нецензурная лексика звучала не только со сцены, но и от зрителей, которые периодически кричали артисту: "Пошел на***й".
Рэпер во время концерта исполнил такие хиты как: Cadillac, "Пососи", Cristal & Моёт, "Грустная песня", "Дуло", "Копы на хвосте", Aristocrat и другие.
Во время выступления рэпера на заднем фоне сцены появлялся баннер с надписью: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента".
Артист был включен в список иноагентов в России в начале мая. При этом он покинул территорию РФ и уехал в Дубай еще в начале февраля. Впрочем, сам Моргенштерн на концерте никак не комментировал свой отъезд из России и любые другие политические вопросы.
Вместе с Моргенштерном в Ригу приехала и его бывшая жена Дилара Зинатуллина. Ходят слухи, что бывшие супруги снова сошлись, но официально пара это не подтверждала.
Впрочем, на выступлении дерзкого рэпера не обошлось без очень трогательного и романтичного события. Во время концерта Моргенштерн позвал на сцену известного латвийского тиктокера Андрея Чернуцкого, который якобы потерял свою ID-карту.
Тиктокер вышел на сцену вместе со своей девушкой и неожиданно для нее (и для зрителей) встал на колено и сделал ей предложение.
Девушка сказала свое заветное: "Да". После этого пара еще немного потанцевала на сцене под лирическую песню Моргенштерна и Клавы Коки: "Мне пох".
На этом сюрпризы не закончились. В середине концерта Моргенштерн сообщил зрителям, что они станут участниками клипа для нового альбома рэпера. Он попросил всех собравшихся присесть и прыгнуть по команде артиста. Также были сняты и другие кадры со зрителями. Не стоит говорить, что поклонники были в восторге!
Галерея: Выступление Моргенштерна в Риге
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