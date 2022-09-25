Постфашисты у власти в Италии: чего ждать Украине, России и Европе в случае победы Джорджи Мелони?

Сальвини был фанатом Путина после аннексии Крыма Фото: Getty Images

Вопрос раскола очевидный, и его задали главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен за пару дней до итальянских выборов. Она ответила в том духе, что будем работать с любой демократически избранной властью, но если начнется наступление на свободы и демократию, то "у нас есть инструменты" - и кивнула на Польшу и Венгрию, которым ЕС уже перекрывал финансирование из-за гонений на оппозицию, судей, прессу и университеты.

Сальвини до глубины души возмутило выступление фон дер Ляйен. Он даже устроил спонтанную акцию протеста у офиса Еврокомиссии в Риме.

У Мелони позиция более гибкая.

Ее депутаты в Европарламенте голосовали против резолюции о наказании Венгрии за попрание демократии. Она разделяет взгляды венгерского лидера на семейные ценности и миграцию. И она говорила, что попытки ЕС скорректировать внутреннюю политику Орбана толкают его в объятия Путина.

Одно дело - внутренняя политика, другое - внешняя.

"Я во многом не согласна с Орбаном, особенно в вопросах внешней политики", - ответила Мелони перед выборами на вопрос о том, поддерживает ли она попытки Орбана ограничить и даже вовсе снять санкции против России за войну в Украине.

Если новые руководители Италии возглавят правый фронт в европейской политике и многократно усилят голоса поляков и венгров, они усложнят проведение внутренних реформ Евросоюза. В вопросе же единства ЕС в деле противостояния агрессии России против Украины раскола пока не намечается.