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На острове Доле злоумышленники повредили новые информационные щиты

rus.tvnet.lv
На острове Доле злоумышленники повредили новые информационные щиты
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Информационные щиты на острове Доле
Информационные щиты на острове Доле Фото: Salaspils novada Tūrisma informācijas centrs

На острове Доле неизвестные злоумышленники повредили информационные щиты, установленные чуть более месяца назад, в воскресенье, 25 сентября, сообщает Центр туристической информации Саласпилсского края на своей странице в Facebook.

Как видно на опубликованных фото, стенд закрашен.

"Жаль, что есть люди, которые не уважают труд и средства, вложенные другими людьми. Мы надеемся, что нам удастся очистить стенд и не придется заказывать его снова", -говорят в информационном центре. 

Согласно информации на сайте visit.salaspils.lv, в начале августа этого года в городе Саласпилс и на острове Доле было установлено в общей сложности шесть новых широкоформатных информационных щитов - карты, на которых представлена ​​информация о крае и природном парке острова Доле, а также наиболее важные достопримечательности.

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