На острове Доле злоумышленники повредили новые информационные щиты

Как видно на опубликованных фото, стенд закрашен.

"Жаль, что есть люди, которые не уважают труд и средства, вложенные другими людьми. Мы надеемся, что нам удастся очистить стенд и не придется заказывать его снова", -говорят в информационном центре.

Согласно информации на сайте visit.salaspils.lv, в начале августа этого года в городе Саласпилс и на острове Доле было установлено в общей сложности шесть новых широкоформатных информационных щитов - карты, на которых представлена ​​информация о крае и природном парке острова Доле, а также наиболее важные достопримечательности.