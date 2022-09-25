Несмотря на то, что уже в апреле были приняты поправки к закону "О гражданстве", которые позволяют лишить гражданства Латвии лиц, предоставивших различного вида поддержку странам-агрессорам, миллиардер Авен по-прежнему не лишен гражданства Латвии. Зато два связанных с ним лица включены в черный список, воскресенье, 25 сентября, сообщает программа Латвийского телевидения de facto.
Программа: у миллиардера Авена до сих пор есть гражданство Латвии
Учреждения государственной безопасности, информация, представленная которыми, могла бы служить основанием для лишения гражданства, не раскрывает передаче, начаты ли какие-либо проверки.
Как напоминает передача, в начале сентября правительство также принимало технические изменения в правилах, регулирующих порядок утраты гражданства Латвии. В них установлено, что при получении от учреждений безопасности сведений о поддержке гражданином совершаемых военных преступлений Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) проверяет, получило ли лицо гражданство другого государства. На этой неделе в PMLP de facto подтвердили, что до сих пор ни одно из учреждений государственной безопасности не получило такую информацию.
Также в Службе государственной безопасности (VDD) de facto подтвердили, что до сих пор не предоставили информацию PMLP о людях с двойным гражданством, которых было бы основание лишить гражданства Латвии. Для предотвращения возможной угрозы государству со стороны нелояльных лиц VDD до сих пор использовал другие инструменты, например, начал 25 и от полиции перенял еще четыре уголовных процесса против лиц, действия которых противоречат интересам национальной безопасности Латвии, и на таком обосновании также запретил 94 лицам въезд через восточную границу.
"Также министр внутренних дел с 24 февраля по рекомендации VDD в так называемый черной список или список иностранных граждан, въезд которых в Латвийскую Республику запрещен, включил 104 иностранца.
Можно указать, что в связи с рисками в черной список были включены два человека, которые связаны с Петром Авеном", - рассказывает VDD
и отмечает, что является службой внутренней безопасности, поэтому в связи с действиями Авена в иностранных государствах следует обратиться в Бюро по защите Сатверсме (SAB).
В свою очередь, SAB также не раскрывает информацию о конкретных проверках, которые они выполняют, но подчеркивает: "Чтобы инициировать процесс лишения гражданства у любого лица, необходимы юридически проверенные факты о действиях, упомянутых в законе. Получение, обработка и оценка соответствующих фактов являются процессом, требующим времени и связи с компетентными учреждениями других государств".
Министр внутренних дел Эклонс считает, что надо смотреть на большую картину, а не фокусироваться только на одну личность, так как в целом учреждения государственной безопасности сделали много:
“Es nekādā gadījumā negribu jaukties profesionālu dienestu kompetencē. Un, ja viņiem ir vajadzīgs tam pusgads, tad viņiem ir jāpēta tas pusgadu.
“Я ни в коем случае не хочу вмешиваться в компетенцию профессиональных служб. И, если им понадобится полгода, они должны потратить на это полгода.
Очевидно, что вопрос очень чувствительный, речь идет о высокопоставленных людях, о человеческих судьбах в какой-то степени. И поэтому я просто заинтересован в том, чтобы расследование, процесс дознания происходил максимально тщательно, и выводы были бы совершенно ясными и неоспоримыми".
Программа также отметила, что Авен находится в США. Журналисты также пытались связаться с ним, но на вопросы о возможном утрате гражданства Латвии de facto ответы не получила.
"Я могу только повторить то, что мистер Авен уже публично высказал, осудив войну России против Украины и требуя немедленного прекращения насилия - это есть и, к сожалению, еще долго будет острой трагедией для обоих народов и всего мира”. (..) Мне лично он неоднократно говорил: заморозка средств сейчас никак не помогает ни украинцам, ни Латвии, ни Европе - никому!
Господин Авен и его партнеры открыты для сотрудничества и очень хотели бы помочь Украине больше и быстрее, как только им будет дана такая возможность", - написал от его имени директор фонда Авена "Поколение" Игорь Басс.
Как напоминает передача, ранее публично прозвучало волнение Авена о возможности потерять гражданство Латвии. Весной в интервью с послом Латвии в России Марисом Риекстиньшем, Алексей Венедиктов получил от миллиардера вопрос: "Кому в Латвии станет лучше, если у таких людей, как Авен, будет отнято гражданство на основе надуманных предлогов?". Риекстиньш ответил, что нигде не сказано, что Авена кто-то лишит гражданства, а если такая процедура начнется, то решение примет руководство PMLP, где работают очень опытные люди в сфере госуправления.
de facto напоминает, что именно о разговоре экс-главы PMLP Вилниса Екабсонса с политиком Эдгаром Яунупсом ("Для развития/За!"), который дальше о гражданстве Авена говорил с предпринимателем Гунтисом Рависом, расследование проводил KNAB. Дело было прекращено, взятка не была констатирована, но было обнаружено особое благосклонное отношение PMLP к Авену.
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