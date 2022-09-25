Программа: у миллиардера Авена до сих пор есть гражданство Латвии

Программа также отметила, что Авен находится в США. Журналисты также пытались связаться с ним, но на вопросы о возможном утрате гражданства Латвии de facto ответы не получила.

"Я могу только повторить то, что мистер Авен уже публично высказал, осудив войну России против Украины и требуя немедленного прекращения насилия - это есть и, к сожалению, еще долго будет острой трагедией для обоих народов и всего мира”. (..) Мне лично он неоднократно говорил: заморозка средств сейчас никак не помогает ни украинцам, ни Латвии, ни Европе - никому!

Господин Авен и его партнеры открыты для сотрудничества и очень хотели бы помочь Украине больше и быстрее, как только им будет дана такая возможность", - написал от его имени директор фонда Авена "Поколение" Игорь Басс.

Как напоминает передача, ранее публично прозвучало волнение Авена о возможности потерять гражданство Латвии. Весной в интервью с послом Латвии в России Марисом Риекстиньшем, Алексей Венедиктов получил от миллиардера вопрос: "Кому в Латвии станет лучше, если у таких людей, как Авен, будет отнято гражданство на основе надуманных предлогов?". Риекстиньш ответил, что нигде не сказано, что Авена кто-то лишит гражданства, а если такая процедура начнется, то решение примет руководство PMLP, где работают очень опытные люди в сфере госуправления.

de facto напоминает, что именно о разговоре экс-главы PMLP Вилниса Екабсонса с политиком Эдгаром Яунупсом ("Для развития/За!"), который дальше о гражданстве Авена говорил с предпринимателем Гунтисом Рависом, расследование проводил KNAB. Дело было прекращено, взятка не была констатирована, но было обнаружено особое благосклонное отношение PMLP к Авену.