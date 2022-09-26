"Если бы я могла закричать "трах-тибидох!" и проговорить заклинание, немедленно меняющее реальность к лучшему, я бы сделала это. Но я астролог и даю прогнозы и рекомендации в рамках логики", - написала известный астролог Василиса Володина в соцсетях, имея в виду, что нас ждет в предстоящие семь дней.
Прогноз Василисы Володиной на неделю с 26 сентября по 2 октября: завтра мы проснемся в другой жизни
Прогноз Василисы Володиной на неделю с 26 сентября по 2 октября: завтра мы проснемся в другой жизни
Завтра мы с вами проснемся в какой-то новой, другой жизни.
Новолуние всегда приносит ощущение нового и какое-то облегчение… все мы его сейчас так ждем!
Хотя и не любые изменения случаются на благо, как мы уже знаем.
В любом случае ближайшие 2-3 недели все ситуации не будут становиться приятнее, но с завтрашнего дня неразберихи, суеты и неопределенности станет чуть меньше.
Помимо того, что сейчас волнуют всех и каждого и что невозможно комментировать… вам будет интересно о персональном:
- Новолуние в точной оппозиции к Юпитеру ставит на ближайший месяц ребром вопросы финансов, а также будет создавать ситуации из серии "сколько я стою по-настоящему", "чего я стою?".
- Станут очень важны вопросы партнерства и самоопределения партнеров в паре. Чего хочется больше - чтобы тебя любили или уважали? Свободы или единства?
- Все, что требует интенсивного эмоционального включения, планируйте на понедельник.
- Бумажные дела и договоренности на вторник и среду.
- Приготовьтесь всю неделю на работе молотить как бешеные.
- А к выходным - столкнуться с враньем и нечестностью (они все время нам сопутствуют последние месяцы, но сейчас будут ощущаться особенно сильно).
Многих эта новая неделя вернет к 20-м числам августа. Вспоминайте, что не доделали тогда. Исправляйте, совершенствуйте.
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