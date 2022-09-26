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Тимати покинул РФ. Собчак высказалась об его отъезде

rus.tvnet.lv
Тимати покинул РФ. Собчак высказалась об его отъезде
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Тимати и Ксения Собчак
Тимати и Ксения Собчак Фото: Кадр из видео/ коллаж RUS TVNET

Российский рэпер Тимати, которому запрещен въезд в Латвии из-за поддержки агрессивной политики Кремля и военных действий РФ в Украине, покинул страну и по данным СМИ находится в Узбекистане, пишет Spletnik.ru.

Отъезд Тимати (наст. имя - Тимур Юнусов) совпал с объявленной в России частичной мобилизацией. После того, как стало известно об отъезде Тимати в соцсетях появились предложения, чтобы по возвращению отправить рэпера в военкомат. Журналистка и общественный деятель Ксения Собчак прокомментировала спешный отъезд артиста в свое Telegram-канале:

"Герой только Пугачеву стебать".

Так Ксения Собчак намекнула на пост Аллы Пугачевой в поддержку супруга Максима Галкина, который Тимати резко раскритиковал. Стоит заметить, что немало российских звезд высказались в поддержку Аллы Борисовной. Известно, что сейчас Примадонну проверяют на предмет дискредитации российской армии.

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