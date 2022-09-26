Тимати покинул РФ. Собчак высказалась об его отъезде

Отъезд Тимати (наст. имя - Тимур Юнусов) совпал с объявленной в России частичной мобилизацией. После того, как стало известно об отъезде Тимати в соцсетях появились предложения, чтобы по возвращению отправить рэпера в военкомат. Журналистка и общественный деятель Ксения Собчак прокомментировала спешный отъезд артиста в свое Telegram-канале: