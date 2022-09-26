Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз

"Она родилась! Мы так рады представить вам наше крошечное воплощение мечты, Иларию Каталину Ирену. Ее братья и сестры проводят с ней весь день, чтобы сблизиться с ней", - написала Хилария в Instagram и поделилась с подписчиками фотографиями девочки.

Напомним, пара воспитывает шестерых общих детей: Кармен, Марию, Рафаэля, Леонардо, Эдуардо и Люсию. У самого Болдуина также есть взрослая дочь Айрленд от бывшей жены Ким Бейсингер. Алек и Хилария Болдуин сыграли свадьбу в 2012 году, до брака они встречались год.

В конце прошлого года на съемочной площадке фильма "Ржавчина", где Болдуин играл главную роль, произошел неприятный инцидент - реквизитное оружие в руках актера оказалось настоящим. В результате стрельбы погибла женщина-оператор Галина Хатчинс.