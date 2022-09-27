Россия теряет клиентов: индийские заводы хотят отказаться от российской нефти

Источники агентства указывают, что в течение последних шести месяцев Индия, которая редко закупала российскую нефть, стала уже вторым по значимости покупателем российской нефти после Китая. После того, как несколько западных компаний остановили закупку российской сырой нефти, нефтеперерабатывающие заводы скупили почти всю продукцию нефти российских марок, так как Россия сделала серьезные скидки. Теперь же цены на российскую нефть выросли.

"Если посмотреть на стоимость поставки нефти, то поставки из нефтепровода ESPO на 5-7 долларов за баррель дороже, если сравнивать с поставками равноценных марок из других стран, например, через трубопровод Murban из Объединенных Арабских Эмиратов", - сказал источник в сфере промышленности Индии.

Аналитики указывают, что производители Ближнего Востока снизили цены на поставку нефти в октябре, что значительно снизило выгодность российской нефти.

Уже сейчас индийские компании все больше покупают нефть у других стран, в том числе и стран Западной Африки. Так, в этом месяце Индия закупила 2,35 миллиона тонн африканской нефти (в августе - 1,16 млн тонн), а российская нефть была закуплена в объеме двух миллионов тонн (в августе - 3,55 млн тонн).