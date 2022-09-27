Кирштейнс назвал журналистку LTV "политической проституткой": LŽA требует реакции от Сейма

LŽA отмечает, что в этот предвыборный период уже было несколько личных нападок на журналистов со стороны депутатов и кандидатов.

Эти нападения непосредственно связаны с профессиональной деятельностью журналистов, они носят клеветнический, унизительный, оскорбительный и иной характер, направленный против их работы и частной жизни, с целью дискредитации, запугивания и унижения журналистов, выполняющих свои обязанности. По мнению LŽA, такое отношение неприемлемо.

"Также недопустимо, чтобы принижение работы журналистов во время предвыборной кампании являлось способом построения своей политической карьеры. Журналистика, доступ к информации и независимые СМИ являются одним из основных постулатов демократии, их принижение и дискредитация недостойны депутатов Сейма и кандидатов в депутаты и заслуживает как минимум оценки со стороны ответственных учреждений", - говорится в заявлении.

Министр культуры Наурис Пунтулис (НО) уже высказал осуждающие слова в Facebook по поводу твита члена партии Кирштейна. Пунтулис заявляет, что он, как лично, так и как министр культуры, не может согласиться с публичными заявлениями Кирштейна. По словам Пунтулиса, такие дела всегда оцениваются Комиссией по этике НО, и он уверен, что и это дело будет рассмотрено в указанном формате.

"Несмотря на то, что члены Сейма должны иметь право комментировать и конструктивно критиковать работу СМИ и журналистов, личные выпады и оскорбления в адрес журналистов недопустимы, игнорируя возможность обращения к омбудсмену общественных СМИ, Латвийскому совету по этике СМИ, профессиональным организаций журналистов или других компетентных учреждений для оценки вопросов профессиональной ответственности журналистов. Защита журналистов и возможность действовать без личных оскорблений и нападок является важнейшей частью нашей демократии!" - говорит министр культуры.