Латвийская ассоциация журналистов (LŽA) обратилась в Сейм с просьбой оценить этичность действий депутата Александра Кирштейна (NA), оскорбительно отозвавшегося о журналистке Латвийского телевидения (LTV) Анете Бертуле, которую он назвал "политической проституткой", пишет LETA.
Кирштейнс назвал журналистку LTV "политической проституткой": LŽA требует реакции от Сейма
Как выяснило агентство LETA, в заявлении, направленном LŽA, спикера Сейма Инару Мурниеце, председателя комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям Янину Курсите-Пакуле и главу парламентской фракции НО Райвиса Дзинтарса просят отреагировать на высказывания Кирштейна от 25 сентября в Twitter.
Кирштейнс, комментируя предвыборные дебаты на LTV, писал:
"Политическая проститутка Бертуле, ведущая дебаты кандидатов в Сейм на LTV1, все время врет, что политики [имеется в виду НО] хотят ликвидировать Конституционный суд, упуская из виду, что он должен быть передан в Верховный суд, как в Эстонии, Финляндии и Швеции! В довоенной Латвии конституционные вопросы рассматривал сенат Верховного суда".
LŽA считает, что Кирштейнс не только грубо и оскорбительно отозвался о журналистке Бертуле, но и оклеветал и дискредитировал работу журналиста и СМИ, которая обеспечивает открытое и равноправное обсуждение важных для общества вопросов во время равноправных выборов выборов.
Cik veikli izdzēsa. pic.twitter.com/y6Cfjnf5au— Juris Jurāns (@juransj) September 25, 2022
LŽA считает, что таким образом депутат нарушил пункт Кодекса этики депутатов Сейма, который предусматривает, что депутат избегает слов, жестов и других действий в публичных высказываниях, которые могут быть оскорбительными, а также не использует оскорбительные выражения или высказывания, несовместимые с уважением Сейма, и что депутат опирается на факты, их честное толкование и обоснование.
Также ассоциация считает, что своими действиями Кирштейнс нарушил пункт Кодекса этики депутатов Сейма, который гласит, что "депутат вежлив с работниками Сейма, других государственных учреждений и органов местного самоуправления, а также с каждым членом общества".
Кирштейнс ранее уже публично оскорблял журналистов, в основном женщин, используя такие термины, как "дура" и "шизофреничка", говорится в заявлении LŽA.
Ассоциация ранее просила комиссию Сейма по мандатам, этике и заявлениям рассмотреть комментарии депутата Гундарса Даудзе (ZZS), которые были сделаны журналисту Юлии Бите, но ответственная комиссия не отреагировала на него.
LŽA считает, что комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям не воспринимает всерьез нападки на журналистов и не действует в соответствии с сущностью Кодекса этики депутатов Сейма.
В заявлении LŽA просит комиссию Сейма по мандату, этике и заявлениям по собственной инициативе возбудить дело относительно заявлений депутата Кирштейна в публичном пространстве, поскольку никто другой, кроме самих депутатов или их групп, не имеет таких прав. Кроме того, следующему парламенту также предлагается исправить эту ошибку и возбуждать дела не только после жалоб депутатов, если есть явные нарушения кодекса.
Организация журналистов также просит руководство НО изложить свою позицию в отношении заявлений Кирштейна, указав, поддерживает ли партия эти заявления. "Если нет, пожалуйста, публично сообщите, как она собирается действовать, чтобы извиниться как перед журналистом, так и не допустить подобных рецидивов в будущем. Статус партии под руководством парламента не позволяет молчать и закрывать глаза на таких инцидентов", - говорится в сообщении.
LŽA отмечает, что в этот предвыборный период уже было несколько личных нападок на журналистов со стороны депутатов и кандидатов.
Эти нападения непосредственно связаны с профессиональной деятельностью журналистов, они носят клеветнический, унизительный, оскорбительный и иной характер, направленный против их работы и частной жизни, с целью дискредитации, запугивания и унижения журналистов, выполняющих свои обязанности. По мнению LŽA, такое отношение неприемлемо.
"Также недопустимо, чтобы принижение работы журналистов во время предвыборной кампании являлось способом построения своей политической карьеры. Журналистика, доступ к информации и независимые СМИ являются одним из основных постулатов демократии, их принижение и дискредитация недостойны депутатов Сейма и кандидатов в депутаты и заслуживает как минимум оценки со стороны ответственных учреждений", - говорится в заявлении.
Министр культуры Наурис Пунтулис (НО) уже высказал осуждающие слова в Facebook по поводу твита члена партии Кирштейна. Пунтулис заявляет, что он, как лично, так и как министр культуры, не может согласиться с публичными заявлениями Кирштейна. По словам Пунтулиса, такие дела всегда оцениваются Комиссией по этике НО, и он уверен, что и это дело будет рассмотрено в указанном формате.
"Несмотря на то, что члены Сейма должны иметь право комментировать и конструктивно критиковать работу СМИ и журналистов, личные выпады и оскорбления в адрес журналистов недопустимы, игнорируя возможность обращения к омбудсмену общественных СМИ, Латвийскому совету по этике СМИ, профессиональным организаций журналистов или других компетентных учреждений для оценки вопросов профессиональной ответственности журналистов. Защита журналистов и возможность действовать без личных оскорблений и нападок является важнейшей частью нашей демократии!" - говорит министр культуры.
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