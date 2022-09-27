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Российско-грузинская граница: автомобильная очередь растянулась на 16 километров

rus.tvnet.lv
Российско-грузинская граница: автомобильная очередь растянулась на 16 километров
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Фото: AFP/SCANPIX

Одна из автомобильных очередей в России у границы с Грузией растянулась на 16 километров, свидетельствуют спутниковые снимки американского предприятия Maxar Technologies.

Десятки тысяч граждан России бегут из своей страны после того, как президент Владимир Путин 21 сентября объявил "частичную мобилизацию". На сухопутных границах России с другими государствами образовались длинные очереди из автомобилей.

Одним из главных направлений, куда отправляются hоссияне, которые не хотят воевать в Украине, стал Казахстан. У крупных городов Казахстана образовались километровые очереди российских автомобилей. В связи с массовым приездом россиян в приграничных городах подорожала аренда жилья и доступный ночлег закончился.

ФСБ России направило бронетранспортер на КПП "Верхний Ларс" на случай, если собравшиеся там граждане России попытаются прорваться. Несмотря на то, что этот контрольно-пропускной пункт предусмотрен только для автомобилей, при свете дня его разрешено пересекать и пешком.

И на границе с Финляндией число выехавших граждан России за последнюю неделю выросло рекордными темпами. В субботу и воскресенье в Финляндии. из России выехало почти 17 тысяч человек. Финляндия планирует закрыть границу для российских туристов, однако когда это будет сделано, не известно.

Галерея: Автомобильные очереди на российской границе

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