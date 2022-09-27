Российско-грузинская граница: автомобильная очередь растянулась на 16 километров

Десятки тысяч граждан России бегут из своей страны после того, как президент Владимир Путин 21 сентября объявил "частичную мобилизацию". На сухопутных границах России с другими государствами образовались длинные очереди из автомобилей.

Одним из главных направлений, куда отправляются hоссияне, которые не хотят воевать в Украине, стал Казахстан. У крупных городов Казахстана образовались километровые очереди российских автомобилей. В связи с массовым приездом россиян в приграничных городах подорожала аренда жилья и доступный ночлег закончился.

ФСБ России направило бронетранспортер на КПП "Верхний Ларс" на случай, если собравшиеся там граждане России попытаются прорваться. Несмотря на то, что этот контрольно-пропускной пункт предусмотрен только для автомобилей, при свете дня его разрешено пересекать и пешком.

И на границе с Финляндией число выехавших граждан России за последнюю неделю выросло рекордными темпами. В субботу и воскресенье в Финляндии. из России выехало почти 17 тысяч человек. Финляндия планирует закрыть границу для российских туристов, однако когда это будет сделано, не известно.

Галерея: Автомобильные очереди на российской границе