Видео ⟩ В Болдерае водитель чуть не сбил на пешеходном переходе ребенка

Произошло это в конце прошлой недели на улице Силикату в Болдерае. Ребенок успел отпрыгнуть от машины, которая неслась через пешеходный переход.

Звук на записи с видеорегистратора позволяет понять, что между самокатом ребенка и легковым автомобилем могло произойти столкновение. Жители улицы Силикату рассказывают, что несколько лет назад на том же самом переходе произошло похожее происшествие. Отдельные соседи отметили, что дети и подростки ведут себя невнимательно и не убеждаются в безопасности.

Однако это мнение совершенно не соответствуют тому, что предусматривают правила дорожного движения. И на видеозаписи видно, что ребенок не выпрыгнул, так сказать, из кустов, а остановился у горизонтальной разметки и ждал, пока освободится дорога.

Эксперт в области дорожного движения Оскар Ирбитис рассказывает, что

водители перед пешеходным переходом должны притормозить и убедиться, что его не планирует пересекать пешеход.

В полицию с заявлением в связи с этим случаем никто не обращался, однако, получив запись с видеорегистратора, стражи порядка пообещали расследовать обстоятельства дела.

Местные жители заинтересованы в том, чтобы полиция постаралась и нашла нарушителя, который, сидя за рулем автомобиля, не позаботился о соблюдении элементарных правил дорожного движения.

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