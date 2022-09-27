Медики отказались везти в больницу женщину с травмой головы. Она скончалась

Женщина получила тяжелую травму головы, не сумела восстановиться после нее и скончалась.

После падения с лестницы женщина потеряла сознание, поэтому незамедлительно бала вызвана бригада неотложной помощи, рассказал Latvijas avīze родственник женщины, в доме которого это происшествие случилось.

На место событий выехала бригада NMPD из Юрмалы, в ней кроме руководителя были двое помощников врачей и резидент, осваивающий специфику работы NMPD, сообщила газете представитель NMPD Илзе Букша.

Руководитель бригады медиков пострадавшую женщину, которая до сих пор не пришла в сознание, усадил спиной к стене, подставил под нос нашатырный спирт, измерил давление и сообщил, что женщина пьяна, и ее нужно отнести наверх в кровать, рассказал очевидец.

Присутствующие несколько раз повторили, что женщина находится без сознания, однако медик ответил, что она напилась и ей нужен покой, после чего бригада уехала.