Полиция начала уголовный процесс в связи с отказом бригады Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) везти в больницу женщину, которая упала с лестницы и потеряла сознание, сообщает агентство LETA со ссылкой на Latvijas avīze.
Медики отказались везти в больницу женщину с травмой головы. Она скончалась
Женщина получила тяжелую травму головы, не сумела восстановиться после нее и скончалась.
После падения с лестницы женщина потеряла сознание, поэтому незамедлительно бала вызвана бригада неотложной помощи, рассказал Latvijas avīze родственник женщины, в доме которого это происшествие случилось.
На место событий выехала бригада NMPD из Юрмалы, в ней кроме руководителя были двое помощников врачей и резидент, осваивающий специфику работы NMPD, сообщила газете представитель NMPD Илзе Букша.
Руководитель бригады медиков пострадавшую женщину, которая до сих пор не пришла в сознание, усадил спиной к стене, подставил под нос нашатырный спирт, измерил давление и сообщил, что женщина пьяна, и ее нужно отнести наверх в кровать, рассказал очевидец.
Присутствующие несколько раз повторили, что женщина находится без сознания, однако медик ответил, что она напилась и ей нужен покой, после чего бригада уехала.
Когда женщину отнесли на второй этаж в спальню, ей стало плохо, ее рвало, однако в себя она так и не пришла. Спустя пару часов состояние не улучшилось, дыхание становилось все тяжелее, поэтому повторно была вызвана NMPD.
На место событий приехала другая бригада медиков, ее руководитель незамедлительно принял решение везти женщину в больницу. Кроме того, был вызван реанимационный автомобиль, так как женщине требовалась поддержка дыхания.
Женщину доставили в нейрохирургическое отделение Клинической университетской больницы им П. Страдиня (PSKUS), где сделали операцию на голове. Операция прошла удачно, однако женщина так и не сумела восстановиться после нее и спустя четыре дня умерла, пишет Latvijas avīze.
Руководитель клиники нейрохирургии PSKUS Эгилс Валейнис выразил газете мнение, что была возможность спасти женщину, если бы ее привезли вовремя.
"Я не утверждаю, что это стопроцентно бы произошло, но шанс был бы больше", - сказал нейрохирург.
NMPD прекратила трудовые отношения с медиком, руководившим первой приехавшей к женщине бригадой.
Старший специалист Земгальского регионального управления Госполиции Даце Калниня пояснила газете, что в рамках уголовного процесса ведется досудебное расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы выяснить причины смерти и полученные травмы умершей. Экспертизу по этому делу начал и отдел по контролю за качеством здравоохранения Инспекции здравоохранения.
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