В нескольких городах на востоке Германии в понедельник прошли очередные протесты против политики федерального правительства и инфляции, сообщают немецкие СМИ.
Протесты на востоке Германии: среди требований - прекратить поставки оружия Украине
Протестующие также требовали отменить наложенные на Россию санкции и прекратить поставлять оружие Украине, пишет DW.
В федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания в 20 различных местах, по подсчетам полиции, собрались примерно 11 000 человек.
В Нойбранденбурге демонстранты среди прочего требовали прекратить поставки оружие Украине и ограничить цена на энергоресурсы.
В Шверине протестующие призывали отменить санкции против России и сдать в эксплуатацию газопровод "Северный Поток-2".
В земле Саксония-Анхальт в акциях приняли участие около 3000 человек.
По информации агентства DPA, на улицы городов земли Тюрингия вышли тысячи людей, а в Лейпциге, в Саксонии, по данным полиции, собралось около 1000 демонстрантов.
После вторжения России в Украину, за чем последовал резкий рост цен на энергию в Европе, в Германии регулярно проходят протесты против политики федерального правительства. В то же время проводятся и демонстрации в поддержку Украины.
Как отмечает DW, в сентябре оппозиционная Левая партия призвала немцев начиная с 5 сентября выходить по понедельникам на улицы, чтобы под лозунгом "Горячая осень против социального холода" выразить недовольство энергетической и социальной политикой федерального правительства.
Галерея: Протесты на востоке Германии
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