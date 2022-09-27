Протесты на востоке Германии: среди требований - прекратить поставки оружия Украине

Протестующие также требовали отменить наложенные на Россию санкции и прекратить поставлять оружие Украине, пишет DW.

В федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания в 20 различных местах, по подсчетам полиции, собрались примерно 11 000 человек.

В Нойбранденбурге демонстранты среди прочего требовали прекратить поставки оружие Украине и ограничить цена на энергоресурсы.

В Шверине протестующие призывали отменить санкции против России и сдать в эксплуатацию газопровод "Северный Поток-2".

В земле Саксония-Анхальт в акциях приняли участие около 3000 человек.

По информации агентства DPA, на улицы городов земли Тюрингия вышли тысячи людей, а в Лейпциге, в Саксонии, по данным полиции, собралось около 1000 демонстрантов.

После вторжения России в Украину, за чем последовал резкий рост цен на энергию в Европе, в Германии регулярно проходят протесты против политики федерального правительства. В то же время проводятся и демонстрации в поддержку Украины.

Как отмечает DW, в сентябре оппозиционная Левая партия призвала немцев начиная с 5 сентября выходить по понедельникам на улицы, чтобы под лозунгом "Горячая осень против социального холода" выразить недовольство энергетической и социальной политикой федерального правительства.

Галерея: Протесты на востоке Германии