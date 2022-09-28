Экс-президенту Гунтису Улманису не так давно исполнилось 83 года. Журналу Kas Jauns он рассказал, как себя чувствует после автоаварии, в которую попал в конце прошлого года.
"Нужно забыть те мрачные события": Улманис рассказал о своем здоровье после аварии
"Лучший подарок - стать здоровее!" - так сказал Улманис, недавно отметивший в кругу семьи свое 83-летие.
"После автокатастрофы я четыре месяца находился между жизнью и смертью. Врачи спасли меня и лечили - в Страдиня и Вайвари", - рассказывает экс-президент. Полгода он был прикован к постели, но сейчас снова начал ходить.
"Понемногу все движется вперед. Я иду медленно. Можно сказать, что я развиваюсь заново и в более хорошем качестве!" - с юмором рассказывает Гунтис Улманис журналу Kas Jauns через несколько дней после своего дня рождения, как у него дела сейчас.
Экс-президент признается, что говорить по-прежнему трудно, но когда он в хорошей форме, то может: "Усталость берет свое, но на то она и усталость, чтобы ее преодолевать. Левая рука уже не такая нечувствительная. Иногда более подвижна, иногда нет, но все уходит в прошлое и я с оптимизмом смотрю в будущее. Сейчас надо думать о том, что я буду делать завтра, послезавтра, а не о том, что было, особенно если оно было покрыто темными красками. Постепенно нужно забывать те мрачные события".
Говоря о прошедшем дне рождения, Улманис отмечает: "Самый большой сюрприз в том, что я становлюсь здоровее и моей дочери нужно меньше заботиться обо мне. А это уже хороший подарок".
Уже сообщалось, что в 2021 году Гунтис Улманис попал в автомобильную аварию, после чего передвигался в инвалидной коляске и жил надеждой, что однажды сможет ходить самостоятельно. И вот его надежда увенчалась успехом.
На вопрос о произошедшем Улманис отвечал уклончиво: "Был настроен на геройские дела. Быстро ехал, можно сказать - летел, быстро думал, быстро приземлился... Все быстро началось и закончилось".
Подробнее - в номере журнала Kas Jauns от 20 сентября.
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