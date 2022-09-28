"Нужно забыть те мрачные события": Улманис рассказал о своем здоровье после аварии

"После автокатастрофы я четыре месяца находился между жизнью и смертью. Врачи спасли меня и лечили - в Страдиня и Вайвари", - рассказывает экс-президент. Полгода он был прикован к постели, но сейчас снова начал ходить.

"Понемногу все движется вперед. Я иду медленно. Можно сказать, что я развиваюсь заново и в более хорошем качестве!" - с юмором рассказывает Гунтис Улманис журналу Kas Jauns через несколько дней после своего дня рождения, как у него дела сейчас.

Экс-президент признается, что говорить по-прежнему трудно, но когда он в хорошей форме, то может: "Усталость берет свое, но на то она и усталость, чтобы ее преодолевать. Левая рука уже не такая нечувствительная. Иногда более подвижна, иногда нет, но все уходит в прошлое и я с оптимизмом смотрю в будущее. Сейчас надо думать о том, что я буду делать завтра, послезавтра, а не о том, что было, особенно если оно было покрыто темными красками. Постепенно нужно забывать те мрачные события".