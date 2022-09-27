Медведев пригрозил, что Россия может применить ядерное оружие

Зампред Совбеза России сказал, что Кремль имеет право применить ядерное оружие, если это будет необходимо, а также что это "определенно не блеф".

Медведев выразил уверенность, что страны НАТО не собираются "гибнуть в ядерном апокалипсисе" и поэтому примут применение Россией любого оружия.

"Представим себе, что Россия вынуждена применить самое грозное оружие против украинского режима, который совершил масштабный акт агрессии, опасный для самого существования нашего государства. Считаю, что НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт и при таком раскладе. Ведь безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Североатлантического альянса гораздо важнее судьбы никому не нужной Украины", - сказал Медведев.

57-летний Медведев также процитировал одно из условий российской доктрины ядерного удара как "агрессию против Российской Федерации с применением обычных вооружений, когда само существование страны находится под угрозой".

RUS TVNET уже писал, что на прошлой неделе президент России Владимир Путин отдал приказ о первой со времен Второй мировой войны мобилизации в России и поддержал план аннексии частей Украины.

С тех пор, как Россия вторглась в Украину, Путин неоднократно угрожал ядерной катастрофой.

В частных беседах Вашингтон предупредил Россию о катастрофических последствиях, если против Украины будет развернуто ядерное оружие.

Госсекретарь США подтвердил, что США призвали Россию воздержаться от применения ядерного оружия: "Очень важно, чтобы Москва услышала от нас, что последствия будут ужасными. И мы ясно дали это понять".