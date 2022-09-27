Расследование утечек из газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" продолжается. Германия расследует инцидент как саботаж. Шведское общественное СМИ SVT сообщает, что шведская и датская сейсмостанции зафиксировали сильные подводные взрывы именно в тех местах, где были утечки.
"Нет сомнений в том, что были взрывы": что произошло с "Северным потоком" в Балтике?
SVT сообщает, что Шведская национальная сейсмологическая сеть зафиксировала в понедельник, 26 сентября, два непонятных взрыва в районе утечки газа. Один из двух взрывов имел магнитуду 2,3 и был зафиксирован несколькими сейсмологическими станциями на юге Швеции.
"Хорошо видно, как волны отскакивают от дна к поверхности. Без сомнения, это был взрыв", - отметил Бьорн Лунд, преподаватель сейсмологии и директор Шведской национальной сейсмической сети, которая измеряет шведские землетрясения и взрывы.
Первый взрыв был зафиксирован в 02:03 в ночь на понедельник, второй - в 19:04 вечером в понедельник. Предупреждения об утечке газа поступали в понедельник в 13:52 и 20:41. По имеющейся у SVT информации, взрывы произошли в месте, где была обнаружена утечка газа.
В последний раз подобное сейсмическое событие в этом районе произошло в 2016 году. Лунд отмечает, что этот район не является военным полигоном, где потенциально могут быть использованы подводные бомбы.
"Обычно мы получаем информацию о взрывах, которые происходят под водой, но иногда нет. В данном случае мы не получили информацию о причине взрывов", - сказал Лунд.
Он добавил, что информация об инциденте была передана шведским вооруженным силам.
Ранее сообщалось, что две утечки расположены в газопроводе "Северный поток" к северо-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море, а еще одна обнаружена в "Северном потоке-2" к юго-востоку от этого острова.
Ни один из этих газопроводов в настоящее время не работает, поэтому эти инциденты не влияют на поставки газа в Европу.
Причины этих взрывов не установлены, но можно наблюдать признаки саботажа, сообщили во вторник информационному агентству DPA источники информации в спецслужбах Германии. Такое вмешательство мог осуществить только игрок государственного уровня, учитывая его техническую сложность.
Кремль также отреагировал на эту новость об утечках, заявив, что нельзя исключать возможность саботажа. "Очевидно, что имело место повреждение трубопроводов. В настоящее время не исключается никакая возможная причина, ожидаются результаты расследования", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Между тем пресс-секретарь Еврокомиссии подчеркнул, что в настоящее время преждевременно строить догадки о причинах этих утечек.
Министр иностранных дел Швеции сообщила, что в переговорах по кризису представлены несколько министерств и ведомств. "Я не хочу строить догадки [о том, что произошло]. Мы должны быть абсолютно уверены в том, что произошло и как это влияет на нашу безопасность", - сказала она.
По словам датских военных, на месте разлива в водах у берегов Дании можно увидеть пузыри, распространяющиеся на площади от 200 до 1000 метров в диаметре. "Пузыри поднимаются из самой большой утечки, распространяясь на километр в диаметре. Самая маленькая утечка составляет около 200 метров в диаметре", - говорится в заявлении армии, сопровождаемом фотографиями мест утечки.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила во вторник, что утечки, обнаруженные в газопроводе "Северный поток", явно вызваны преднамеренными действиями и не могли быть результатом случайной аварии.
"Сейчас власти пришли к четкой оценке того, что это преднамеренные действия. Это не было случайностью. Но пока нет информации о том, кто за этим может стоять", - сообщила журналистам Метте Фредериксен.
В Дании прогнозируют, что утечки из трубопроводов, которые не работают, но наполнены газом, продлятся по крайней мере неделю, пока не закончится газ. Об этом на пресс-конференции заявил министр энергетики и климата Дании Дан Йоргенсен.
В свою очередь Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк уверен, что утечка газа на трубопроводе "Северный поток" была спланированным терактом со стороны России.
"Масштабная "утечка газа" с Северный поток - это не что иное, как спланированный Россией теракт и акт агрессии в направлении ЕС. РФ хочет дестабилизировать экономическую ситуацию в Европе и вызвать панику перед зимой. Лучший ответ тирану и инвестиция в безопасность - танки для Украины. Особенно немецкие", - заявил он.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что диверсия на "Nord Stream" квалифицируется как самый серьезный инцидент в области безопасности и экологии Балтийского моря.
От имени Латвии он выразил солидарность с Данией, в территориальных водах которой произошел один из этих инцидентов, указав, что Латвия готова оказать поддержку в расследовании.
"Похоже, что мы вступаем в новую фазу гибридной войны", - сказал министр иностранных дел Латвии.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!