Вилпулкская начальная школа - детский сад, утепленная за государственный счет в 2014 году более чем за 170 000 евро, а через год закрывшаяся, сегодня выставлена на аукцион только за 49 тысяч. Самоуправлению и местным жителям ясно, кто хочет купить эту недвижимость - человек, который арендует ее уже два года. Такая ситуация свидетельствует о неэффективном использовании государственных средств.
Государство вложило в ремонт садика 170 000 евро, а теперь продает втрое дешевле
Вилпулка находится на границе с Эстонией - примерно в 10 км от Руйиены и в 55 км от Валмиеры. В 2014 году в начальной школе - детском саду был реализован проект для повышения энергоэффективности, общая стоимость которого составила более 170 тысяч евро.
Уже на следующий год, в 2015-м, в ходе оптимизации школьной сети Вилпулкская начальная школа - детский сад была объединена с Руйиенской средней школой и фактически закрыта.
Гунтис Гладкинс, бывший председатель Руйиенского края: "Расстояние между этими поселками, где были школы, очень маленькое. Начали с того, что было самым сложным для муниципалитета в то время - с начальной школы, потому что там есть учителя, зарплаты учителей, затем последовал следующий этап - дети дошкольного возраста. Теперь же, когда старшие братья и сестры едут в Руйиену на школьном автобусе, младший брат или сестра едут с ними - в детский сад".
Тогдашний глава самоуправления, а ныне представитель Валмиерской краевой думы, не смог обосновать, зачем было нужно реализовывать проект, который так скоро оказался ненужным.
Чтобы получить деньги на утепление школы, надо было гарантировать, что учреждение будет выполнять свои функции еще как минимум пять лет. Гунтис Гладкинс поясняет, что требование формально выполнено: детские летние лагеря и культурно-массовые мероприятия в детском саду продолжаются.
Сейчас на комплекс зданий проходит аукцион - стартовая цена составляет 49 тысяч евро. И оказывается, что последние два года им управляет арендатор Инарс Зирнис, с которым передача ReTV познакомилась на месте. Он не скрывает, что строит здесь планы на будущее: "Сначала я подумал сделать пансион, потому что сам работал в двух домах престарелых. (...) Однако сейчас думаю, что можно было бы создать отделение паллиативной помощи".
Зирнис признает, что арендовать комплекс и инвестировать в него невыгодно, поэтому он готов его купить и обратился в муниципалитет с таким предложением. Поэтому Валмиерская краевая дума проводит аукцион, чтобы соблюсти букву закона.
В том, что ранее в благоустройство здания было вложено более чем в два раза больше государственных денег, представитель муниципалитета не видит ничего плохого. Наоборот, недвижимость стала более привлекательной для инвесторов.
Гунтис Гладкинс утверждает: "Когда в самоуправлении спрашивают, есть ли у вас объект для инвестиций, куда мог бы прийти предприниматель и что-то вложить, [часто отвечают] - да, у нас есть, а потом показывают полуразрушенные здания. Никто даже не смотрит в ту сторону! Чем в лучшем состоянии находятся здания, тем больше людей хотят их приобрести".
Между тем Министерство охраны окружающей среды и регионального развития, отвечающее за средства финансового инструмента по изменению климата, не видит нарушений в действиях муниципалитета - проект реализован в соответствии со всеми требованиями, его цели достигнуты. А позже муниципалитеты могут самостоятельно принимать решения о будущем недвижимости.
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