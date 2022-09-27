Государство вложило в ремонт садика 170 000 евро, а теперь продает втрое дешевле

Чтобы получить деньги на утепление школы, надо было гарантировать, что учреждение будет выполнять свои функции еще как минимум пять лет. Гунтис Гладкинс поясняет, что требование формально выполнено: детские летние лагеря и культурно-массовые мероприятия в детском саду продолжаются.

Сейчас на комплекс зданий проходит аукцион - стартовая цена составляет 49 тысяч евро. И оказывается, что последние два года им управляет арендатор Инарс Зирнис, с которым передача ReTV познакомилась на месте. Он не скрывает, что строит здесь планы на будущее: "Сначала я подумал сделать пансион, потому что сам работал в двух домах престарелых. (...) Однако сейчас думаю, что можно было бы создать отделение паллиативной помощи".

Зирнис признает, что арендовать комплекс и инвестировать в него невыгодно, поэтому он готов его купить и обратился в муниципалитет с таким предложением. Поэтому Валмиерская краевая дума проводит аукцион, чтобы соблюсти букву закона.

В том, что ранее в благоустройство здания было вложено более чем в два раза больше государственных денег, представитель муниципалитета не видит ничего плохого. Наоборот, недвижимость стала более привлекательной для инвесторов.

Гунтис Гладкинс утверждает: "Когда в самоуправлении спрашивают, есть ли у вас объект для инвестиций, куда мог бы прийти предприниматель и что-то вложить, [часто отвечают] - да, у нас есть, а потом показывают полуразрушенные здания. Никто даже не смотрит в ту сторону! Чем в лучшем состоянии находятся здания, тем больше людей хотят их приобрести".

Между тем Министерство охраны окружающей среды и регионального развития, отвечающее за средства финансового инструмента по изменению климата, не видит нарушений в действиях муниципалитета - проект реализован в соответствии со всеми требованиями, его цели достигнуты. А позже муниципалитеты могут самостоятельно принимать решения о будущем недвижимости.