Этим летом специалисты по дезинформации обнаружили в социальных сетях более 100 страниц, связанных с Россией. Их целью было повлиять на общественное настроение и изменить его. Содержание страниц анонсировало, что санкции против России не только не работают, но и заставляют еще больше страдать сами европейские страны. Работа этих страниц приостановлена, пишет Panorāma.
В сети обнаружили сотни страниц, которые продвигали кремлевскую пропаганду
Исследователь дезинформации Ника Алексеева заметила, что в середине августа шесть страниц в Facebook распространяли российские дезинформационные сообщения. Они были ориентированы на то, чтобы настроить общественность ряда европейских стран против санкций, направленных против России.
Выяснилось, что в сети Facebook не менее 169 страниц, и они нацелены не только на умы немцев, но и распространяют дезинформацию во Франции, Италии и Латвии.
Алексеева говорит: "Целью этих сообщений было сказать, что санкции против России не работают, экономика Германии и Латвии страдает больше, а Италия и Франция совершают военные преступления, отправляя оружие в Украину. Были и другие сообщения, связанные с ценами на электроэнергию".
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