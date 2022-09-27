В сети обнаружили сотни страниц, которые продвигали кремлевскую пропаганду

Исследователь дезинформации Ника Алексеева заметила, что в середине августа шесть страниц в Facebook распространяли российские дезинформационные сообщения. Они были ориентированы на то, чтобы настроить общественность ряда европейских стран против санкций, направленных против России.

Выяснилось, что в сети Facebook не менее 169 страниц, и они нацелены не только на умы немцев, но и распространяют дезинформацию во Франции, Италии и Латвии.

Алексеева говорит: "Целью этих сообщений было сказать, что санкции против России не работают, экономика Германии и Латвии страдает больше, а Италия и Франция совершают военные преступления, отправляя оружие в Украину. Были и другие сообщения, связанные с ценами на электроэнергию".