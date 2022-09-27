СМИ: Украина продолжает наступать, освобождены еще 33 населенных пункта

Тимошенко сказал, что к 27 сентября в результате наступления украинской армии в Харьковской области освобождены 454 населенных пункта.

16 сентября тот же Тимошенко говорил, что освобожден 421 населенный пункт области.

В последние дни украинские вооруженные силы, по оценкам иностранных экспертов, расширяют зону контроля на левом берегу реки Оскол, а также продвигаются в окрестностях города Лиман, пытаясь окружить его. Сам Лиман находится в Донецкой области, но зона боев к северу от него захватывает и часть Харьковской области.

Также приходят сообщения о том, что украинские войска освободили важный населенный пункт - Купянск-Узловой. В поселке находится одна из самых больших логистических, железнодорожных развязок на территории Харьковской области.

"С первых часов полномасштабной войны она была оккупирована, и враг ее сильно оборонял и держал. Благодаря успешной военной операции наши вооруженные силы ее сейчас отбили и полностью фактически контролируют", - глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он добавил, что на данный момент под контролем российских сил остается меньше 6% Харьковской области.