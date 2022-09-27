Украинская армия за последние 11 дней освободила 33 населенных пункта в Харьковской области - это следует из сегодняшнего заявления заместителя главы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, сообщает Русская служба BBC.
СМИ: Украина продолжает наступать, освобождены еще 33 населенных пункта
Тимошенко сказал, что к 27 сентября в результате наступления украинской армии в Харьковской области освобождены 454 населенных пункта.
16 сентября тот же Тимошенко говорил, что освобожден 421 населенный пункт области.
В последние дни украинские вооруженные силы, по оценкам иностранных экспертов, расширяют зону контроля на левом берегу реки Оскол, а также продвигаются в окрестностях города Лиман, пытаясь окружить его. Сам Лиман находится в Донецкой области, но зона боев к северу от него захватывает и часть Харьковской области.
Также приходят сообщения о том, что украинские войска освободили важный населенный пункт - Купянск-Узловой. В поселке находится одна из самых больших логистических, железнодорожных развязок на территории Харьковской области.
"С первых часов полномасштабной войны она была оккупирована, и враг ее сильно оборонял и держал. Благодаря успешной военной операции наши вооруженные силы ее сейчас отбили и полностью фактически контролируют", - глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он добавил, что на данный момент под контролем российских сил остается меньше 6% Харьковской области.
На видео с поднятием флага видно, что все стекла в здании вокзала целы. Это может означать, что по крайней мере в этом районе боев не было.
Кроме того украинские пользователи публикуют видео, на котором украинские военные проезжают село Редкодуб на самом северо-востоке Донецкой области, к северу от Лимана.
Иностранные эксперты на основе данных из открытых источников, геолокации и спутниковых снимков уже несколько дней предполагали, что украинская армия заняла этот район в 20 км на север от Лимана, и сегодняшние материалы - дополнительное (но не окончательное) тому подтверждение.
Они могут означать, что украинские части продвинулись в этом месте примерно на 25 километров от восточного берега Оскола и оказались примерно в 17 километрах от важной для противника дороги Сватово-Кременная, пишет Русская служба BBC.
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