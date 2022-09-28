Видео ⟩ Пожилая женщина вернулась из больницы без денег и одежды: неприятный опыт в Земгале

В середине сентября Дануте позвонил сосед матери и сообщил, что нашел пожилую женщину лежащей на полу. Дочь приехала к матери и решила вызвать скорую помощь.

Осмотрев женщину, врачи отвезли ее в Елгавскую больницу.

Дануте передала медикам свою мать вместе с курткой, в которой находился кошелек с несколькими купюрами по 50 евро. По словам Дануте, несколько дней назад мать сказала ей, что у нее в кошельке около 600 евро. Эту сумму пожилая женщина собирала на похороны и поэтому всегда носила с собой.

Пенсионерка несколько дней провела в Елгавской больнице. Связавшись с персоналом лечебного учреждения, Дануте договорилась о времени, когда она принесет маме сменную одежду. Но в условленный день дочери неожиданно сообщили, что ее мать переведут в больницу в Бауске.

Именно в этом медицинском учреждении заметили, что пациентку доставили из Елгавы без какой-либо одежды, куртки и кошелька с деньгами.

Представитель больницы под предлогом защиты данных отказывается сообщать, где находятся личные вещи пациента. Если рассказать о личных вещах, то больница раскроет, что больной там лечился, а учреждению это делать не разрешено, поэтому дается общий комментарий.

В Бауской больнице также отказываются раскрывать подробности об одежде матери Дануте и комментируют ситуацию в общих чертах.

Оба учреждения предлагают Дануте обратиться в администрацию больниц, чтобы получить официальный ответ о том, что произошло с пропавшими вещами.

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