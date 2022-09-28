Хейли Бибер впервые ответила на слухи о том, что она увела Джастина у Селены Гомес

Об этом звезда рассказала в эфире подкаста Call Her Daddy.

"Когда мы с ним начали встречаться, у него не было никаких отношений. Не в моих правилах портить чьи-то отношения, меня воспитывали лучше. Я понимаю, как это выглядит со стороны.

Но я точно знаю, что Джастин и Селена уже завершили свои отношения на тот момент", - сказала она.

Звезда также добавила, что получает много ненавистных сообщений от поклонников Селены Гомес, которые уверены, что она увела Джастина у певицы.

"Это безумно. Я никогда не говорила об этом. Большая часть ненависти исходит из-за того, что люди думают, что я его увела", - сказала модель. "Прошло достаточно времени. Я занимаюсь своими делами. Я ничего не делаю, ничего не говорю. Оставьте меня в покое, пожалуйста. Я умоляю вас. Действительно. Это моя единственная просьба. Будьте несчастны где-нибудь в другом месте, пожалуйста", - добавила модель.

Джастин Бибер и Селена Гомес встречались несколько лет, периодически расставаясь и возобновляя отношения. В последний раз они сошлись в 2018 году, но вскоре пара окончательно рассталась. Всего через месяц после расставания Джастин начал встречаться с Хейли, а через пару месяцев он сделал ей предложение. Селена Гомес говорила, что их отношения с Бибером были токсичными, и рассказала, что после этого она долго боролась с депрессией.

Недавно Селена Гомес опубликовала в социальных сетях тизер документального фильма, который называется "Селена Гомес: Мой разум и я". Многие поклонники думают, что в этом фильме певица раскроет подробности своих отношений с Джастином. Премьера фильма состоится в ноябре.

Видео: Тизер документального фильма "Селена Гомес: Мой разум и я"