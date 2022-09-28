Программа 35-й юбилейной RFW: новые имена и эко-бренды

С целью повышения уровня знаний специалистов, а также популяризации sustainable-инициатив, организатор RIGA FASHION WEEK - Балтийская федерация моды - в качестве открывающего мероприятия 7 октября анонсировали международный семинар "Устойчивая мода: стереотипы и реальность". Вход по предварительной регистрации. Кроме этого, в числе культурно-образовательных мероприятий Недели, - показ фильма "Почему мы креативны?" 9 октября в кинотеатре K. Suns. Документальный проект Германа Васке - беспрецедентная коллекция интервью с ведущими лидерами мнений XXI века.

Марафон демонстрации коллекций RFW начнется презентацией устойчивой моды от латвийских марок QooQoo и One Wolf, а также H&M в роскошных интерьерах Grand Hotel Kempinski Riga. Там же свои коллекции представят дебютанты сезона - польский бренд Szczygiel - и локальный - Unattached (дизайнер Уна Пупола). Завершит вечер показ Hot Couture нарядов для выхода в свет от Volga Vintage. В этот же день гостей в авторском шоуруме Moel Bosh примет модельер из Узбекистана Зухра Инат, а Anna Led (Латвия) проведет свою презентацию в атмосфере французского кафе в Berga Bazars.