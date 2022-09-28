Согласно исследованию, опубликованному вчера Центром международного экологического права, более 30 процентов пластиковой упаковки Евросоюза производится из российской нефти и газа. В ближайшие 20 лет производство пластика удвоится, и чтобы отказаться от российской нефти, мы должны начать покупать ее у других стран, пишет Rus.Postimees.
Эстонский эксперт: полиэтиленовые пакеты, которые раздают в магазинах, финансируют войну Путина
По словам эстонского координатора исследовательского проекта Winter Is Coming: Plastic Has To Go ("Зима близко: мы должны освободиться от пластика"), руководителя фонда Teeme Ära Кади Кенк, опубликованное вчера исследование показывает, что, решив избавиться от нефти и газа российского производства, Европейский союз непозволительно игнорирует пластиковую промышленность.
"Чтобы пережить предстоящую суровую зиму, основное внимание уделяется ограничению энергопотребления семей и предприятий, а в то же время почти десять процентов всей импортируемой российской нефти и газа используется в Европе для производства пластика. Его сокращение снизило бы зависимость от России и в то же время сохранило бы природу. В Эстонии каждый год выбрасывается 200 000 тонн пластиковой упаковки, большая часть из которой не попадает в обращение, а вместо этого оказывается в печи или в худшем случае засоряет лес или обочину", - говорит Кенк.
По словам руководителя фонда "Сделаем!", Европа неизбежно должна снизить производство пластика, потому что невозможно ответственно заменить российские нефть и природный газ. "Пластик производится как из нефти, так и из газа и, по данным Европейской комиссии, на 29 процентов из европейской нефти и на 43 процента из газа российского происхождения. Чтобы заменить нефть в таком объеме, ее следует закупать, например, в таких странах, как Иран или Саудовская Аравия, где тоже нарушаются права человека. Как известно, у Европы нет хороших планов по полной замене российского газа. Было бы совсем абсурдно, если бы мы начали экономить на отоплении домов с целью экономии газа, но при этом продолжили бы производить пластик такими же темпами", - говорит Кенк.
Из исследования, проведенного Центром международного экологического права в сотрудничестве с организацией Break Free From Plastic, в числе прочего следует, что на производство пластика в Европе уходит столько же нефти, сколько ее использует вся Италия. Более сорока процентов всего производства пластика в Европе приходится на упаковку и пластиковая промышленность планирует за следующие 20 лет удвоить производство.
"Проблема заключается в том, что мы используем пластик в большинстве случаев один раз, а затем выбрасываем упаковку. Однако пластик как материал служит очень долго и может использоваться повторно снова и снова. Технологических препятствий для широкого перехода на многоразовую упаковку сегодня нет", - объясняет Кенк.
По словам Кенк, почти вся одноразовая пластиковая упаковка, которую люди видят в эстонских магазинах, вероятно, тоже сделана из российской нефти или газа. "И хотя Россия атакует Украину, постоянно продолжается импорт российской нефти и производство из него пластика. Европа может отказаться от российской нефти только к концу года. Вопрос в том, как много мы потребляем пластика и сколько денег отдаем России. Образно говоря, каждый третий полиэтиленовый пакет или пластиковая коробка финансируют войну Путина. Но есть и другие примеры, и Эстония тоже должна постепенно начать замену пластиковой упаковки на более экологичную", - заключила Кенк.
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