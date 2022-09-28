Эстонский эксперт: полиэтиленовые пакеты, которые раздают в магазинах, финансируют войну Путина

По словам эстонского координатора исследовательского проекта Winter Is Coming: Plastic Has To Go ("Зима близко: мы должны освободиться от пластика"), руководителя фонда Teeme Ära Кади Кенк, опубликованное вчера исследование показывает, что, решив избавиться от нефти и газа российского производства, Европейский союз непозволительно игнорирует пластиковую промышленность.

"Чтобы пережить предстоящую суровую зиму, основное внимание уделяется ограничению энергопотребления семей и предприятий, а в то же время почти десять процентов всей импортируемой российской нефти и газа используется в Европе для производства пластика. Его сокращение снизило бы зависимость от России и в то же время сохранило бы природу. В Эстонии каждый год выбрасывается 200 000 тонн пластиковой упаковки, большая часть из которой не попадает в обращение, а вместо этого оказывается в печи или в худшем случае засоряет лес или обочину", - говорит Кенк.