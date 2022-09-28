В Москве арестовали трех участников поэтических чтений. Один из них обвинил силовиков в пытках гантелью

"Новая газета. Европа" со ссылкой на источник писала, что силовики изнасиловали Камардина гантелью, записали это на видео и показывали его девушке.

В среду, 28 сентября, член СПЧ при президенте России Ева Меркачева заявила, что пообщалась с Камардиным и в ближайшее время намерена подать жалобу на действия сотрудников полиции.

"Мы уже пообщались с потерпевшей стороной. Про гантелю он рассказывать не хочет, тема деликатная. Что там с этой гантелей было, неясно. У него зашита половина лба, травмы подреберной части и так далее. Много-много всяких травм, ушибов. Но травму прямой кишки [врачи] не зафиксировали", - рассказала Меркачева RTVI.

Подруга Камардина Александра Попова сообщала СМИ, что ее правоохранители также били и угрожали изнасиловать.

"На мне очень много суперклея, потому что силовики приклеивали мне на суперклей стикеры к лицу, пытались заклеить рот, вырывали волосы, пинали, угрожали изнасилованием впятером, показывали постоянно мне видео с Артемом, а я слышала прекрасно все, что происходит", - говорила она.

"Слава Киевской Руси"

Вечером 27 сентября стало известно, что Камардина подозревают в возбуждении вражды в отношении членов вооруженных формирований самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Во время "Маяковских чтений" 25 сентября Камардин прочитал стих, в котором были строки: "Слава Киевской Руси, Новороссия - соси".