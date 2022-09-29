Незаконные псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины, мобилизация и усиление ядерных угроз якобы для защиты от агрессии Запада – таковы были главные темы российской пропаганды на минувшей неделе.
Видео ⟩ За занавесом: либо Донбасс в составе России, либо ядерная война
Кремлевские идеологи страстно оправдывают применение ядерного оружия в случае, если России будет грозить поражение и уничтожение, без всяких оснований обвиняя США и Великобританию в том, что те первыми желают нанести ядерный удар по России. Приветствуется и принятое президентом России Путиным решение о частичной мобилизации, которая, по оценке американского Института изучения войны (ISW), де-факто является всеобщей. Также не обошлось без новостей о преступлениях, совершенных в Донецке вооруженными силами Украины против мирного населения, которым, однако, не было приведено ни единого доказательства, и теперь уже в открытую провозглашается, что современную Украину следует приравнять к гитлеровской Германии.
Россия возвращает "исторические" территории
В новостных и пропагандистских передачах 24 и 25 сентября широко освещались незаконные и непризнанные международным сообществом референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожье и Херсоне. Как стало уже привычным, местные "военные корреспонденты" показывали кадры объектов гражданской инфраструктуры, якобы разрушенных украинской армией, а также сюжеты, в которых рассказывалось о пытках мирных жителей – как обычно, без приведения независимых доказательств. В этой связи пропагандисты сделали, по их мнению, логичный вывод, что референдумы и присоединение оккупированных территорий к России – единственный способ остановить там "геноцид" русскоязычного населения. С новым запалом прозвучали уже основательно затертые заявления о воцарении неонацистов, а Украина была подвергнута сравнению с гитлеровской Германией. Следует отметить, что доминирующий дискурс был не о присоединении чужих территорий, а о возвращении исторических земель России, поскольку весь Донбасс когда-то входил в состав Новороссии.
Участники пропагандистских передач даже сочли уместным сослаться на фразу русского царя Николая I о том, что "…однажды поднятый русский флаг спускаем быть не должен". Показательно и отразившее шовинистическую позицию России заявление пропагандиста Соловьева о том, что давно пора вернуть всю "старушку Украину домой – в Россию", в соответствии с которым государственность Украины следует воспринимать как недоразумение, ведь на самом деле это исторические территории России.
То, что эти референдумы постановочные, случайно подтвердила ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева, с полной уверенностью заявив еще до их проведения о том, что в ближайшее время к Российской Федерации присоединятся четыре новых субъекта. При этом политологи разного калибра пытались доказать, что проведение референдумов на оккупированных территориях полностью соответствует всем международным стандартам и регламентам ООН, являясь выражением права народов на самоопределение.
Впрочем, большинство пропагандистов подчеркнули, что им совершенно безразлично, признает ли международное сообщество результаты референдумов, ведь Запад себя дискредитировал. Пропагандистка Маргарита Симоньян даже привела в качестве положительного примера такое нарушение международных норм, каким стала аннексия стран Балтии в 1940 году, когда непризнание международным сообществом оккупации стран Балтии не помешало их вхождению в состав СССР.
Очень неубедительно выглядели кадры из сюжетов, снятых 25 сентября в Донецке, в которых пожилые русские женщины рассказывали, как сильно хотят жить в России, при этом мнение украинской молодежи вообще не выяснялось. Поэтому нет оснований верить утверждениям пропагандистов о том, что 93% населения на референдуме в Запорожье проголосовали за присоединение к России.
Пушечное мясо для удобрения украинской почвы
Объявленная 21 сентября частичная мобилизация, конечно же, стала одним из центральных сообщений пропагандистских передач. В эфир вышло обращение Путина к нации, в котором он обвинил Запад в желании уничтожить Россию и заявил, что война идет не с Украиной, а с НАТО. Путин также подчеркнул, что российское государство не имеет права бросить своих соотечественников на Донбассе и в других местах Украины на произвол судьбы, упомянув о зверствах украинцев в отношении мирных жителей в освобожденном Харькове. Именно поэтому была объявлена частичная мобилизация, которой подлежат армейские резервисты, служившие и имеющие военную специальность. Речь идет о 300 тысячах призывников. Правда, как сообщают российская оппозиция и независимые западные аналитики, в реальности мобилизация всеобщая и распространяется на всех мужчин соответствующего возраста.
По поводу мобилизации российские пропагандисты один другого громче заявляют, что это вынужденное решение, оправдывая его не так называемой спецоперацией в Украине, а отечественной войной против НАТО, которое хочет уничтожить Россию.
Между тем директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс, а также ведущий военный эксперт международного центра журналистских исследований Bellingcat Христо Грозев уже отметили, что мобилизация вряд ли что-то изменит в ходе войны. Россия получит большее количество воинских подразделений, которые будут плохо экипированы и слабо мотивированы, а потому смогут лишь служить в качестве пушечного мяса и не принесут ощутимого результата. Грозев также указывает, что действующая призывная система не в состоянии обеспечить процесс мобилизации, поэтому она может провалиться, призывники даже не дойдут до фронта. У Сартса аналогичные выводы. Одновременно и российские оппозиционные СМИ, такие как портал "Медуза", сообщают, что призывникам уже сейчас не хватает снаряжения, а некоторым из них выданы ржавые и бесполезные автоматы.
Интересно, что российские пропагандисты предпочитают вообще не упоминать о протестах против мобилизации и поджогах военкоматов в крупнейших городах страны. Также почти не сообщается о том, что мужчины призывного возраста массово стремятся покинуть Россию, что на сухопутных границах и в аэропортах огромные очереди. Исключение составляет Соловьев, который описывает это как бегство пары десятков предателей, о которых вообще не стоит беспокоиться. Таким образом, у зрителей пропагандистских передач должно сложиться впечатление, что ни протестов, ни массовых уклонений от мобилизации не происходит, что не соответствует действительности. Например, в Дагестане во время акций протеста против мобилизации задержано не менее 100 человек, сообщает веб-проект "ОВД-Инфо", собирающий информацию о репрессиях со стороны госорганов. А в Республике Бурятия, входящей в состав России, фонд "Свободная Бурятия" организует для бегущих от мобилизации эвакуационные автобусы в соседнюю Монголию. Масштабные протесты против мобилизации прошли также в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других крупных городах. В пропагандистских передачах таких новостей не найти, зато широко вещается о том, как много рвущихся на линию фронта добровольцев в Чечне.
При этом в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" сам процесс мобилизации обсуждался очень критически и даже раздались призывы к Министерству обороны "почистить" ряды сотрудников. То есть пропагандисты не ставят под сомнение необходимость мобилизации и правильность принятого Путиным решения. В то же время Симоньян и Соловьев гневно рассказывают о произволе сотрудников региональных военкоматов, призывающих студентов, музыкантов и т. п. Симоньян выразила недоумение в связи с тем, что никто из круга ее знакомых, имеющих опыт участия в сирийской и чеченской войнах, не получил повестку, а призываются парикмахеры и повара, от которых толку не будет. Пропагандистка также призывала сообщать ей обо всех незаконных действиях в ходе мобилизации и обо всех необоснованных призывах. Соловьев же вопил о необходимости предать военному трибуналу всех нерадивых командиров, допустивших, что призывникам было роздано ржавое оружие.
Защита с помощью ядерного оружия
Либо Донбасс останется в составе России и его никто не тронет, либо будет ядерная война, объяснила своим зрителям Симоньян, подчеркнув, что другого выхода у России нет. И все остальные участники пропагандистских программ указали, что угроза ядерной войны исходит от Запада, а Россия будет использовать ядерное оружие только в целях самообороны. Кроме того, и сам Путин в обращении к нации подчеркнул, что Россия готова использовать все возможные средства, включая ядерное оружие, для защиты своего суверенитета и территориальной целостности, отметив, что "это не блеф".
Слушая, как пропагандисты сводят с ума общественность, бездоказательно утверждая, что ядерной войны на самом деле хочет Запад и что США готовили ядерный удар по Российской Федерации еще до 24 февраля, так и кажется, что людей просто готовят к "превентивному" ядерному удару, который произведет Россия. Российский военный эксперт Игорь Коротченко подчеркнул: если какая-либо западная страна решит нанести ракетный удар по одной из российских военно-морских баз, с российской стороны сразу же последует симметричный ответ.
При этом Сартс считает, что хотя Россия все больше занимается ядерным шантажом, она не станет применять ядерное оружие, так как это самоубийственно. Следует отметить, что Вашингтон в частных беседах предупреждал Россию о катастрофических последствиях применения ядерного оружия против Украины. "Публично, а также в частном порядке мы дали понять русским, что безответственная болтовня о ядерном оружии должна прекратиться", – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в программе "60 минут" телеканала CBS News.
Проект софинансирует Фонд поддержки СМИ из средств государственного бюджета Латвии. #SIF_MAF2022
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!