Видео ⟩ За занавесом: либо Донбасс в составе России, либо ядерная война

Интересно, что российские пропагандисты предпочитают вообще не упоминать о протестах против мобилизации и поджогах военкоматов в крупнейших городах страны. Также почти не сообщается о том, что мужчины призывного возраста массово стремятся покинуть Россию, что на сухопутных границах и в аэропортах огромные очереди. Исключение составляет Соловьев, который описывает это как бегство пары десятков предателей, о которых вообще не стоит беспокоиться. Таким образом, у зрителей пропагандистских передач должно сложиться впечатление, что ни протестов, ни массовых уклонений от мобилизации не происходит, что не соответствует действительности. Например, в Дагестане во время акций протеста против мобилизации задержано не менее 100 человек, сообщает веб-проект "ОВД-Инфо", собирающий информацию о репрессиях со стороны госорганов. А в Республике Бурятия, входящей в состав России, фонд "Свободная Бурятия" организует для бегущих от мобилизации эвакуационные автобусы в соседнюю Монголию. Масштабные протесты против мобилизации прошли также в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других крупных городах. В пропагандистских передачах таких новостей не найти, зато широко вещается о том, как много рвущихся на линию фронта добровольцев в Чечне.