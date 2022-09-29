Россия открывает мобильные военкоматы на своих границах

По словам представителя областного военкомата, в мобильном пункте вручают повестки тем, кто подлежит "частичной мобилизации", а остальные граждане могут добровольно записаться в ряды российской армии.

Также подобный мобильный военкомат открылся на российско-грузинской границе в районе пограничного перехода Верхний Ларс в Северной Осетии.

Кроме того, власти Северо-Осетинского региона России, граничащего с Грузией, ввели ограничения на въезд автомобилей из других регионов России. Это решение было принято после того, как десятки тысяч человек покинули Россию через регион, спасаясь от объявленной в стране мобилизации.

Лидер Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил в Telegram, что объявил в регионе режим повышенной готовности и приказал ограничить въезд автомобилей в регион.

Введены ограничения на въезд легковых автомобилей в Северную Осетию, сказал Меняйло. Они не будут распространяться только на автомобили Северной Осетии, Грузии, а также оккупированного Россией региона Южной Осетии Грузии.

На данный момент на трассе возле погранперехода Верхний Ларс образовалась очередь из нескольких тысяч автомобилей с россиянами, желающими покинуть страну.

Ограничения в отношении Северной Осетии были объявлены в то время, когда растут опасения по поводу возможного закрытия границы с Россией.