Явка избирателей на предстоящих в субботу выборах в Сейм может быть даже ниже, чем на предыдущих, заявила газете Diena председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Берзиня.
Явка на выборы в Сейм может оказаться самой низкой в истории
"Глядя на результаты последних опросов, у меня такое ощущение, что явка на этих выборах будет ниже, чем четыре года назад, когда в выборах приняли участие 54% имеющих право голоса. Если она будет такой же [на этих выборах], мы будем очень рады", - сказала Берзиня.
Берзиня не видит в социологических опросах тенденций, которые бы свидетельствовали о желании людей обязательно участвовать в выборах. "Конечно, данные социологических опросов не соответствуют реальности, но можно сравнить с данными опросов четырехлетней давности и сейчас - тенденция нисходящая, и я предполагаю, что это отразится и на реальных результатах. Я сомневаюсь, что явка будет высокой", - сказала глава ЦИК.
Самая высокая явка избирателей была на выборах в 5-й Сейм, когда проголосовало 89,9% имеющих право голоса избирателей, и с тех пор она продолжает снижаться. В выборах 6-го Сейма в 1995 году приняли участие 955 392 или 71,9% граждан Латвии, имеющих право голоса, в выборах 7-го Сейма участвовало 71,89% избирателей. В выборах 8-го Сейма в 2002 году приняли участие 71,51% избирателей, в выборах 9-го Сейма - 60,98%, в выборах 10-го Сейма - 63,12%, в выборах 11-го Сейма - 59,45%, а в выборах 12-го Сейма - 58,85% имеющих право голоса избирателей.
Также исследовательским агентством SKDS был проведен опрос, который свидетельствует о том, что большинство жителей Латвии не верят в возможность своим участием в выборах в Сейм повлиять на исход выборов и процессы в государстве.
В сентябрьском опросе большинство, или 53%, указали, что не верят в такую возможность - 30% указали, что скорее не верят в это, и еще 23% не верят в это совершенно.
38% населения придерживаются противоположного мнения - 29% опрошенных считают, что, участвуя в выборах, они скорее могут повлиять на процессы в стране, еще 9% убеждены в такой возможности.
Еще 9% опрошенных не смогли дать конкретного ответа на заданный вопрос.
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