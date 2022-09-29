Явка на выборы в Сейм может оказаться самой низкой в истории

"Глядя на результаты последних опросов, у меня такое ощущение, что явка на этих выборах будет ниже, чем четыре года назад, когда в выборах приняли участие 54% имеющих право голоса. Если она будет такой же [на этих выборах], мы будем очень рады", - сказала Берзиня.

Берзиня не видит в социологических опросах тенденций, которые бы свидетельствовали о желании людей обязательно участвовать в выборах. "Конечно, данные социологических опросов не соответствуют реальности, но можно сравнить с данными опросов четырехлетней давности и сейчас - тенденция нисходящая, и я предполагаю, что это отразится и на реальных результатах. Я сомневаюсь, что явка будет высокой", - сказала глава ЦИК.