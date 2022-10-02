Секс - неотъемлемая часть отношений. Иногда приходится сталкиваться с разного рода трудностями, о которых нелегко говорить со своим партнером. Сексолог Артур Вавере рассказывает, что волнует жителей Латвии в плане секса.

Человек приобретает и совершенствует сексуальные навыки на протяжении всей жизни, и у каждого в интимной жизни могут возникать вопросы или трудности различного характера, которые вызывают лишнее беспокойство и стресс, ухудшая качество сексуальной жизни.

Сексолог Артур Вавере говорит, что с проблемами в интимной жизни к нему чаще обращаются мужчины. "Конечно, и женщины, и пары, однако чаще всего это мужчины".

Каковы типичные проблемы, по которым к нему обращаются? "Чаще всего мужчины жалуются на нарушение эрекции и эякуляции. И, конечно, на потерю интереса. Это типичные темы, о которых говорят больше всего".

Наиболее частыми причинами нарушений эрекции и эякуляции являются как привычки, так и негативное влияние порнографии на сексуальные отношения.