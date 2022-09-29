Министр благосостояния Гатис Эглитис ("Консервативные") предписал вести коммуникацию в учреждениях министерства только на государственном языке, в том числе обеспечение информации и общение с клиентами, сообщил агентству LETA советник министра Оскар Приеде.
Соцслужбы будут общаться с клиентами только на латышском
Распоряжение относится к Министерству благосостояния, Государственному агентству занятости, Государственному агентству социального страхования, Государственной трудовой инспекции, Государственной инспекции по защите прав детей и другим подведомственным учреждениям.
Речь идет об информации на сайтах, в социальных сетях, сообщениях для клиентов и интервью латвийским СМИ.
Помимо государственного языка, министерство и подведомственные учреждения могут использовать в коммуникации только английский или официальные языки ЕС.
Минблагу и подведомственным учреждениям больше не разрешается требовать от сотрудников знания русского языка для выполнения трудовых обязанностей.
Единственным исключением для использования русского языка будет индивидуальное общение с клиентом, нуждающимся в критической услуге, например, с украинскими беженцами.
Эглитис надеется, что Сейм вскоре внесет аналогичные принципы в закон.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!