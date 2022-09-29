Соцслужбы будут общаться с клиентами только на латышском

Распоряжение относится к Министерству благосостояния, Государственному агентству занятости, Государственному агентству социального страхования, Государственной трудовой инспекции, Государственной инспекции по защите прав детей и другим подведомственным учреждениям.

Речь идет об информации на сайтах, в социальных сетях, сообщениях для клиентов и интервью латвийским СМИ.

Помимо государственного языка, министерство и подведомственные учреждения могут использовать в коммуникации только английский или официальные языки ЕС.

Минблагу и подведомственным учреждениям больше не разрешается требовать от сотрудников знания русского языка для выполнения трудовых обязанностей.

Единственным исключением для использования русского языка будет индивидуальное общение с клиентом, нуждающимся в критической услуге, например, с украинскими беженцами.

Эглитис надеется, что Сейм вскоре внесет аналогичные принципы в закон.