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Соцслужбы будут общаться с клиентами только на латышском

rus.tvnet.lv/LETA
Соцслужбы будут общаться с клиентами только на латышском
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Пенсионеры. Иллюстративное фото
Пенсионеры. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

Министр благосостояния Гатис Эглитис ("Консервативные") предписал вести коммуникацию в учреждениях министерства только на государственном языке, в том числе обеспечение информации и общение с клиентами, сообщил агентству LETA советник министра Оскар Приеде.

Распоряжение относится к Министерству благосостояния, Государственному агентству занятости, Государственному агентству социального страхования, Государственной трудовой инспекции, Государственной инспекции по защите прав детей и другим подведомственным учреждениям.

Речь идет об информации на сайтах, в социальных сетях, сообщениях для клиентов и интервью латвийским СМИ.

Помимо государственного языка, министерство и подведомственные учреждения могут использовать в коммуникации только английский или официальные языки ЕС.

Минблагу и подведомственным учреждениям больше не разрешается требовать от сотрудников знания русского языка для выполнения трудовых обязанностей.

Единственным исключением для использования русского языка будет индивидуальное общение с клиентом, нуждающимся в критической услуге, например, с украинскими беженцами.

Эглитис надеется, что Сейм вскоре внесет аналогичные принципы в закон.

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