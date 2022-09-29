За два дня предварительного голосования на выборах Сейма явка избирателей выше, чем на предыдущих выборах, - возможностью досрочно отдать свой голос уже воспользовался 27 181 человек, или 1,76% общего числа избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (CVK).
Выборы в Сейм: во второй день явка выше, чем четыре года назад
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В Рижском избирательном округе проголосовали 11 082 человека (1,96% имеющих право голоса), в Видземе - 8181 человек (2,06%), в Курземе - 2670 человек (1,48%), в Латгале - 2614 человек (1,34%), в Земгале - 2634 человека (1,28%).
Активнее всего за два дня предварительного голосования голосовали избиратели в Саулкрасты - 3,54% зарегистрированных в краю избирателей. В Адажи явка составила 3,39%, в Валке - 3,28%, в Марупе - 3,03%, в Риге - 2,75%.
На предыдущих парламентских выборах явка за первые два дня предварительного голосования составила 0,97%.
В пятницу, 30 сентября, досрочно можно будет проголосовать с 10:00 до 16:00, а в субботу, 1 октября, участки будут открыты с 7:00 до 20:00.