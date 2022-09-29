Выборы в Сейм: во второй день явка выше, чем четыре года назад

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В Рижском избирательном округе проголосовали 11 082 человека (1,96% имеющих право голоса), в Видземе - 8181 человек (2,06%), в Курземе - 2670 человек (1,48%), в Латгале - 2614 человек (1,34%), в Земгале - 2634 человека (1,28%).

Активнее всего за два дня предварительного голосования голосовали избиратели в Саулкрасты - 3,54% зарегистрированных в краю избирателей. В Адажи явка составила 3,39%, в Валке - 3,28%, в Марупе - 3,03%, в Риге - 2,75%.

На предыдущих парламентских выборах явка за первые два дня предварительного голосования составила 0,97%.