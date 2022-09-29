Сейм принял закон о переходе школ только на латышский язык обучения

В 2023 году в этот проект перейдут дошкольные группы, а также 1-е, 4-е и 7-е классы, затем - в 2024 году - 2-е, 3-и и 8-е классы, а в 2025 году уже все учащиеся будут получать образование только на латышском языке.

Прежний подход к языку обучения в программах образования для нацменьшинств не полностью обеспечил качественное освоение государственного языка на всех этапах образования, указывают авторы изменений в законах в Министерстве образования и науки. Недостаточное знание государственного языка может ограничивать интеграцию в общество и препятствовать созданию успешной профессиональной карьеры.

Для обеспечения в соответствии с Конституцией и международными обязательствами освоения языка национальных меньшинств и культурной истории определена возможность освоить язык и культурную историю национальных меньшинств на уровне образовательных программ по интересам. Финансирование такой программы обеспечат государство и самоуправления.

Также усовершенствовано регулирование навыков и использования государственного языка для руководителей образовательного учреждения и педагогов.

Авторы принятых изменений считают, что переход на обучение на латышском языке затронет 17% педагогов и 24% школьников.