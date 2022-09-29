Профсоюз учителей и кандидаты в 14-й Сейм подписали документ о выполнении обещаний

Учитывая тот факт, что в предвыборные программы практически всех партий включены обещания о большей поддержке сферы образования, профсоюз призвал партии, участвующие в выборах, подписать протокол соглашения, чтобы выразить свою готовность и после выборов выполнять обещания, данные отрасли и изложенные в сообщении "О сбалансировании нагрузки педагогов и повышение ставки".

После начала работы 14-го Сейма профсоюз обратится к новым парламентским фракциям с просьбой подписать аналогичное соглашение.

Соглашение с LIZDA подписали представитель партии "Новое Единство" Арвил Ашераденс, представитель Национального объединения Ритвар Янсонс, представитель Союза зеленых и крестьян Виктор Валайнис, представитель "Для развития/За!" Мария Голубева, представитель "Консервативных", министр образования и науки Анита Муйжниеце, представитель "Согласия" Анна Владова, представитель партии "Прогрессивные" Антонина Ненашева, представитель партии "Суверенная власть" Юлия Степаненко, представители "Объединенного списка" Чеслав Батня и Эдвард Смилтенс и Нормунд Барканс из партии "Республика".