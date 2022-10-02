"Крыша была вся в дырах": как сельская учительница купила храм в Латвии

Сейчас учительница занимается восстановлением Ликсненского поместья. Решение купить часовню было принято за полчаса, рассказывает Бирута.

Бывшая хозяйка поместья попросила мужа Бируты покосить траву перед приездом потенциальных покупателей, тогда семья решила приобрести его самим.

"Не знаю о чем мы думали, внутри здесь был тихий ужас", - рассказывает учительница.

Для Бируты главная цель была сохранить здание, но вложения нужны очень большие, признает женщина.

Фото: Кадр из видео

Первое время семья учительницы занималась уборкой часовни и приведением здания в порядок. Мужу Бируты пришлось построить крышу для часовни.

"Там ничего не было. Крыша была вся в дырах", - рассказывает женщина.

Сейчас вокруг поместья находится живописный сад с яблонями, за котором ухаживает Бирута. Также на территории поместья женщина проводит различные мероприятия для жителей.

Фото: Кадр из видео

На вопрос - зачем женщина взялась за такой тяжелый труд - она отвечает: "Я сама себе часто задаю это вопрос. Ответ такой: Бывают моменты, когда это все меня радует, когда люди приходят и наслаждаются. Такие моменты заставляют задуматься, что может в этом моя миссия? Моя маленькая мечта - это сохранить здание, а моя самая амбициозная мечта - чтобы у меня были последователи".

Для полного восстановления часовни еще далеко и требуются большие вложения, которых у женщины сейчас нет, но зато у нее есть желание довести начатое до конца.

Подробнее - в сюжете передачи!