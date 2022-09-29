Прокуратура передала в суд дело о мужчине, который многократно изнасиловал свою дочь

В суд направлено уголовное дело, в котором к уголовной ответственности привлекается некий мужчина за изнасилование своей дочки, которая не достигла шестнадцатилетнего возраста, сексуальное насилие против нее и хранение материалов порнографического характера.

Согласно обвинению мужчина, используя моменты, когда оставался наедине со своей малолетней дочерью, с целью удовлетворить свое половое влечение, а также используя беспомощное состояние ребенка и ее доверие к нему, как отцу, изнасиловал ее.

Такие действия со стороны обвиняемого с потерпевшей проводились многократно. Также обвиняемый по меньшей мере три раза совершил анальный акт с потерпевшей. В результате противоправных действий обвиняемого были подвергнуты угрозе половая неприкосновенность, нравственность и нормальное физическое и духовное развитие потерпевшей.

Обвиняемый также требовал от дочери, чтобы та прислала свои фотографии и видео с действиями сексуального характера. Чтобы поощрять девочку и мотивировать ее делать это, обвиняемый в обмен на запрошенный видеоматериал предлагал материальные блага, а в случае отказа запрещал ей пользоваться мобильным телефоном. Фотографии и видео он хранил на своем компьютере.

Сейчас обвиняемый находится под арестом.