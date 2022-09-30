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Зеленский призвал остановить "того одного, кто хочет войны"

rus.tvnet.lv
Зеленский призвал остановить "того одного, кто хочет войны"
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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский Фото: AFP / Scanpix

Россия не приобретет новые территории, а "присоединит себя к той катастрофе, которую она принесла на оккупированную территорию Украины", заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинскому народу в четверг вечером, 29 сентября.

Обращаясь к россиянам, он говорил по-русски.

"Я объяснил это народам Кавказа и Сибири, другим коренным народам России. Но теперь я повторю всем в этой стране: Россия не получит новую территорию Украины. Россия присоединит себя к той катастрофе, которую она принесла на оккупированную территорию нашей страны. Россия приравняет себя к так называемым ДНР и ЛНР, окончательно добьет те институции нормальной государственности, которые в России еще оставались", - заявил Зеленский.

"Оккупант заполняет могилами захваченную территорию Украины, и всё больше могил - на территории самой России. Оккупант устраивает на захваченной территории пыточные - и заполнит пыточными всю территорию России. Только так теперь будет работать российская полиция, российские спецслужбы. Закон в России уничтожен. И те, кто принес все эти смерти, издевательства, изнасилования из России, унесут их к себе домой", - добавил президент Украины.

Зеленский отметил, что российские военные повсеместно разрушают на захваченной территории любые устои жизни - экономику, социальную сферу, культуру.

Президент подчеркнул, что это еще можно остановить.

"Но чтобы это остановить, придется остановить того одного в России, кто хочет войны больше, чем жизни. Вашей жизни, граждане России", - сказал он.

Кроме того он призвал народы Кавказа, Сибири и другие коренные народы Российской Федерации бороться за свободу, ведь Путин не остановится на первой волне мобилизации. Зеленский заявил, что война российского президента против Украины закончится большим позором для России.

Видео: Обращение Владимира Зеленского к россиянам

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