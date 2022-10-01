Видео ⟩ "Прогулки" по парадным: Алексей показывает жителям необычную Ригу

Алексей всегда интересовался архитектурой и историей своего родного города: "Рига - это особенное место из-за социальных и исторических стечений обстоятельств. Архитектурный облик города достаточно нетривиален".

Он показал передаче свои любимые парадные в городе. Одна из них находится в здании, которое было построено в 1910 году по проекту архитектора Александра Ванекса - одного из значимых представителей рижского модерна. Особенностью его проектов были светлые парадные с огромными лестницами в виде спирали, рассказывает Алексей.

Парадная в рижском здании Фото: Кадр из видео

Любитель истории часто гуляет по парадным Риги и рассматривает детали, которые обычно не бросаются в глаза жителям.

Рига гораздо более многогранна, чем многие думают, говорит он.

Другая парадная, которую показал Алексей, находится недалеко от улицы Альберта.

"Мне очень нравится эта лестница, потому что здесь сохранилось очень много оригинальных деталей", - отмечает он. Алексей считает, что при желании этот подъезд можно восстановить и сделать очень аутентичным.

Фото: Кадр из видео