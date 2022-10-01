Рижанин Алексей Биньковский - большой любитель истории и архитектуры. Несколько лет назад, вернувшись из поездки в Петербург, он вдруг обнаружил, что родной город, облик которого ему хорошо знаком, тоже может по-настоящему удивить, и вовсе не обязательно ехать за новыми впечатлениями куда-то далеко, рассказывает передача "Балтия" на телеканале "Настоящее время".
Видео ⟩ "Прогулки" по парадным: Алексей показывает жителям необычную Ригу
Алексей всегда интересовался архитектурой и историей своего родного города: "Рига - это особенное место из-за социальных и исторических стечений обстоятельств. Архитектурный облик города достаточно нетривиален".
Он показал передаче свои любимые парадные в городе. Одна из них находится в здании, которое было построено в 1910 году по проекту архитектора Александра Ванекса - одного из значимых представителей рижского модерна. Особенностью его проектов были светлые парадные с огромными лестницами в виде спирали, рассказывает Алексей.
Любитель истории часто гуляет по парадным Риги и рассматривает детали, которые обычно не бросаются в глаза жителям.
Рига гораздо более многогранна, чем многие думают, говорит он.
Другая парадная, которую показал Алексей, находится недалеко от улицы Альберта.
"Мне очень нравится эта лестница, потому что здесь сохранилось очень много оригинальных деталей", - отмечает он. Алексей считает, что при желании этот подъезд можно восстановить и сделать очень аутентичным.
Также он показал пример парадной в Риге, которую смогли восстановить и сохранить в хорошем состоянии. Здесь красиво сочетаются старинные детали и современный интерьер.
Алексей прогулялся и по парадным в одном из самых старых районов Риги - Московском форштадте.
"Маскачка уникальна тем, что она сохранила облик другой эпохи. Там есть улицы, которые почти не изменились за 100 лет. Это очень интересный феномен", - говорит он.
О своем увлечении Алексей начал рассказывать в Instagram и увидел большой интерес со стороны подписчиков. Сейчас он выкладывает фотографии с различными парадными и зданиями, рассказывая об их истории.
"Мне многие рижане пишут слова благодарности за то, что я показываю такие места. Мне кажется, я делаю что-то хорошее. Я показываю людям новый взгляд на какие-то вещи, которые все это время были рядом с ними", - заключает он.
Подробнее - в сюжете передачи!
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