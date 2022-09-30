Авария в Гулбенском крае: водитель врезался в дерево и погиб

Вчера около 12:30 в Гулбенском крае, мужчина за рулем автомобиля Audi не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. Водитель автомобиля скончался на месте аварии. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

По словам пожарных, автомобиль в результате аварии был так сильно поврежден, что для извлечения водителя из-под обломков машины понадобились гидравлические инструменты.

Также в четверг, 29 сентября, в результате различных аварий в Рижском районе было зарегистрировано пять пострадавших, в Латгале - четверо, в Земгале - двое и в Видземе - один человек. Один из пострадавших был водителем электросамоката, другой - пешеходом, трое - велосипедистами.

Кроме того, по информации спасателей, около 16:30 поступил звонок из местечка Ауру, Добельского края, где произошла авария. Спасатели освободили из машины одного человека, которого передали врачам Службы скорой медицинской помощи.

В четверг, 29 сентября, полиция арестовала девять водителей за вождение в нетрезвом виде: по три в Земгале и Рижском районе, двое в Видземе и один в Латгале.

На водителей, превысивших скорость, было составлено 165 протоколов: 35 водителей были оштрафованы в Рижском районе, 67 - в Видземе, 32 - в Латгале, 19 - в Земгале и 12 - в Курземе. Троих водителей оштрафовали за агрессивное вождение.

Всего полиция составила 420 протоколов о нарушении правил дорожного движения.