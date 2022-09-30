"Акт международного терроризма": Путин об утечках из "Северного потока"

Такой комментарий Путин озвучил в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Президентом России дана принципиальная оценка беспрецедентной диверсии, по сути - акту международного терроризма в отношении магистральных газовых трубопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Отмечено, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН", - сказано в сообщении администрации президента РФ.

Уже в среду, 28 сентября, Кремль заявил, что "глупо и абсурдно" обвинять Россию в утечках в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", которые тянутся из России в Германию.

Повреждение газопроводов - большая проблема для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Обе нитки "Северного потока" заполнены газом, все системы готовы к прокачке, и этот газ очень дорогой", - пояснил представитель Кремля, подчеркнув, что половина этого газа зарезервирована для внутренних нужд РФ.

"Этот газ стоит больших денег, и сейчас этот газ уходит в воздух", - сказал Песков.

RUS TVNET уже сообщал, что на этой неделе в системе газопровода "Северный поток" были обнаружены четыре утечки. Две утечки были обнаружены на шведской стороне и две - на датской.

Есть подозрения, что утечки преднамеренно инициированы Россией, но Кремль это отрицает.

Европейский союз и НАТО считают, что утечки, скорее всего, являются саботажем. НАТО пообещало решительный ответ на любые нападения на критически важную инфраструктуру альянса.